İstanbul'da kısıtlamanın kalkmasıyla ana arterlerde araç yoğunluğu yaşanıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı sona ermesiyle İstanbul'da araç trafiği oluştu.
|01 Haziran 2020 01:19
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarısı sona ermesiyle İstanbul'da araç trafiği oluştu.
Özellikle D-100 karayolu ve Tem otoyolunda araç hareketliliğinin arttığı gözlenirken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, trafik akışının belli noktalarda yavaşladığı görüldü.
İBB mobil uygulamasının verilerine göre, saat 00.35 itibariyle kentte trafik yoğunluğu yüzde 27 olarak ölçüldü. Kısıtlamanın ardından şehrin işlek caddelerinde bazı vatandaşların yürüyüşe çıktığı görülürken, akaryakıt istasyonlarının marketlerinden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu.
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