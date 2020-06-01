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Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddeler hareketlendi

Seyahat yasağının sona ermesiyle Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşandı
 01 Haziran 2020 03:34
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Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddeler hareketlendi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Ankara'nın işlek cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

İçişleri Bakanlığınca 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece yarısı sona erdi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle Ankara'nın işlek noktalarından Ulus, Sıhhiye ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade meydanları başta olmak üzere birçok ana cadde ve sokakta araç yoğunluğu yaşandı.

- Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşandı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle söz konusu illere bir süredir uygulanan "şehir giriş-çıkış kısıtlaması" da bu gece itibarıyla son buldu.

Şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde izin belgesi alma zorunluluğunun kalkması ile Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk yaşandı.

AŞTİ'ye gelen yolcuların ateşi giriş kapılarında termal kameralar ve dijital termometrelerle ölçülürken, içeride maskesiz dolaşılmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için sık sık anonslar yapıldı.

Saat 01.00'den itibaren AŞTİ'den İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere birçok büyükşehir için seferler düzenlendi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında terhisleri 1 ay ertelenen askerler de bugün tezkerelerini alarak AŞTİ'ye koştu.

Seyahat yasağının sona ermesiyle AŞTİ'ye gelen çok sayıda kişi bilet bulabilmek için çaba sarf etti.

- Talepler doğrultusunda ek seferler düzenlenecek

Firma yetkilileri biletlerin büyük kısmının internet aracılığıyla satıldığını belirterek daha önceden planlanan seferlerde sınırlı sayıda yer olduğunu kaydetti.

Yasağın sona ermesine saatler kala rezervasyon talepleri için yoğun telefon trafiğinin yaşandığını belirten firma yetkilileri, talepler doğrultusunda ek seferler düzenleneceğini vurguladı.

Bu arada bilet alıp AŞTİ'ye gelen çok sayıda yolcu uzun süreden beri yasağın kalmasını beklediklerini söyledi.

Kimi yolcular ise bilet fiyatlarının arttığına dikkati çekerek otobüslerin yüzde 50 dolulukla çalışacağından dolayı bunun normal karşılanması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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