Yağışlar bir müddet daha devam edecek- Haritalı
|01 Haziran 2020 06:31
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yer yer küçük çaplı dolu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya Kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Trakya Kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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