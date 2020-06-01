Seyahat yasağı kalktı, yollar yoğunlaştı
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından 15 ilde vatandaşlar sokağa akın etti.
|01 Haziran 2020 06:10
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