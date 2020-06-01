Her mahküm sadece bir kişiyle görüşecek
|01 Haziran 2020 06:51
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Bugünden itibaren mahkümların kapalı görüşlerine izin verilecek. Ama virüsün yayılmaması için Adalet Bakanlığı belirli tedbirler uygulayacak. İşte yeni kurallar:
* Aşırı yoğunluk yaşanmaması için koğuşlar sırasıyla görüşe çıkarılacak. Cezaevi yönetimi, koğuşların sırasını bir aya yayacak şekilde ayarlayacak.
* Her cezaevinde, her gün bir koğuş kapalı görüşme yapacak.
* Hükümlü ve tutukluların ayda bir defa kapalı görüşme hakkı olacak.
* Mahkümlar, görüşmek istedikleri ziyaretçileri idareye önceden bildirecek ve yalnızca bir kişi gelebilecek.
* Ziyaretçilerin cezaevine girmeden önce ateşi ölçülecek.
* Maske kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek. Bunun yanı sıra, her kapalı görüşten sonra, mahküm ve ziyaretçinin bulunduğu ortam dezenfekte edilecek. Görüşler, en fazla bir saat arayla yapılacak.
* Mahkümların ertelenen görüş hakları kayba uğramayacak. Virüsün seyrine göre daha sonra kullanılmasına izin verilecek.
* Avukat görüşmeleri, ceza infaz kurumları arasındaki nakil işlemleri 1 Temmuz, açık görüşler ise 1 Eylül'de başlayacak.
Ebru Karatosun
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