Korona tablosunu Anadolu bozuyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda yapılan simülasyonlarda Türkiye genelindeki günlük vaka sayılarının bayram sonrasında 500-600'lü rakamlara inmesi bekleniyordu. Ancak bazı Anadolu illerinde çıkan yeni vakalar, tablonun binli rakamlara takılmasına sebep oldu. En çok endişe edilen iller arasında bulunan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen rakamlarda düşüş yaşanırken, yasak olmasına rağmen son 10-15 gündür Anadolu'da bazı illerdeki taziye ziyaretleri ile nişan ve kına gecesi gibi toplu faaliyetlerin vaka tablosundaki rakamları artırdığına dikkat çekildi.

Bilim Kurulu üyelerinin yaptığı değerlendirmelerde, "Haziran başı itibarıyla 500-600'lü rakamları bekliyorduk. Ancak, çay üreticilerinin memleketlerine gitmesi, bayram öncesinde iller arasında yaşanan hareketlilik, virüsü Anadolu'ya taşıdı. Şu anda, vaka tablosunda yaşanan binli rakamlardaki durağanlık Anadolu illerinde yaşanan vakalardan kaynaklanıyor. Dışarıdan bu illere gelenler virüsü taşıdı. Ayrıca, taziye, bayramlaşma, nişan-kına gecesi gibi toplu faaliyetler virüsü yaydı" görüşünü dile getirdi.

AÇILIMLARIN ETKİSİ 14 GÜN İZLENECEK

Başta seyahat yasağı olmak üzere, bugünden itibaren koronavirüs kısıtlamalarının büyük bölümü kaldırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu bu yasakların kaldırılmasının etkisini 14 gün boyunca izlemeye alacak. Salgının seyrine olumsuz bir etki olması durumunda, bu etkinin hangi uygulamadan kaynaklandığı belirlenip, ona göre yeni kısıtlamalar getirilecek. Bakanlık kaynakları, 11 Mayıs'ta AVM, berber ve kuaförlerin açılmasının, salgına olumsuz etkisini görmediklerini, bugünden itibaren devreye girecek yeni açılımların da, kurallara tam uyulması halinde, olumsuz yansımasının olmasının beklenmediğini dile getirdi. Yeni açılımların ilk etkisinin 7-8 Haziran tarihinden itibaren görüleceği belirtiliyor.

VALİLER TEYAKKUZDA

Seyahat serbestisinin getirilmesi ile birlikte iller arasındaki virüs transferinin önüne geçilmesi için de valilikler, kendi illerine ilişkin bazı tedbirleri uygulayacağını duyurdu. Birçok ilde pandemi kurulları, dışarıdan gelenlerin 14 gün karantinada tutulması kararını aldı. Muhtarlar da mahallelerine veya köylerine dışarıdan gelenlerin bildirilmesi konusunda uyarıldı. Seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasından sonra bir ildeki vaka sayısının öngörülmeyen düzeyde artması durumunda, yeniden seyahat yasağı getirilecek. Sağlık Bakanlığı kaynakları, bundan sonraki süreçte, valilerin ve il pandemi kurullarının salgının kontrolü konusunda sorumluluklarının büyük olacağını belirterek, her ilde apartman apartman takiplerin yapılacağını, özellikle dışarıdan gelenlerin karantina kurallarına uymasının sağlanması için denetimlerin artırılacağını kaydetti.

İZOLASYONA UYMAYANLAR VAKA SAYILARINI ARTTIRDI

Anadolu illerindeki vaka sayısının artışına batı illerinden gelip, izolasyon kurallarına uymayanlardan kaynaklandığına dikkat çekiliyor. Diyarbakır OSB'de yapılan testlerde geçtiğimiz günlerde 16 işçinin testi pozitif çıkmıştı. Ayrıca, yasak olmasına rağmen köylerdeki bayram ziyaretleri de bu ildeki vaka sayılarının artmasına sebep oldu. Bazı köyler ve mahalleler karantinaya alındı.

Samsun'da da bayramın son gününde dokuz yeni pozitif vaka tespit edilmiş ve bu kişilerin temasta olduğu kişilerle ilgili filyasyon çalışması başlatılmıştı. Yine çay toplamak için geçtiğimiz günlerde büyükşehirlerden Karadeniz illerine gidenlere yapılan testlerde de pozitif vakalara rastlanmış ve bu kişiler karantina altına alınmıştı.

Van'da ise son iki haftada taziye ziyaretleri sebebiyle birçok mahalle karantina altına alındı. Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'ndeki taziye ziyareti nedeniyle 128 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Ayrıca, Van'ın Edremit ilçesinde kurulan taziye çadırına gelenlerden 35 kişide koronavirüs çıkması nedeniyle üç mahalle karantina altına alınmıştı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentteki koronavirüs vakalarının yüzde 80 - 90'ının batı illerinden bir gerekçe ile bölgeye gelip izolasyon kurallarına uymayanlardan kaynaklandığını açıklamış ve Van'da şu ana kadar 65 bin kişinin karantinaya alındığını söylemişti.

Ordu Valisi Seddar Yavuz da "İlimize yurt içinden ve yurt dışından gelen şahısların sorumsuzca davranışları sebebiyle maalesef pozitif vakalarda artış görülmektedir" açıklamasını yapmıştı. Ordu'da geçen hafta bir günde yedi vaka tespit edilmişti.

Kars'ta ise bayramdan önce bir nişan töreni ve toplu bir yemek nedeniyle vaka sayılarının arttığı belirtilmişti.

20 GÜNDÜR VAKA YOKTU

Elazığ'da, Vali Çetin Oktay Kaldırım, son 20 gündür ilde koronavirüs vakası görülmediğini ancak, bayram ziyaretleri sebebiyle dışarıdan gelenlerle birlikte yeni vakaların çıktığını açıklamıştı. Elazığ'da bayramdan itibaren bazı apartmanlar koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Malatya Valisi Aydın Baruş da, kurallara uyulmadığı için şehirdeki vakaların artmaya başladığını açıklamıştı.

VİRÜS TEDBİRSİZLİĞİ AFFETMİYOR

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr Tevfik Özlü, son 10-15 gündür vaka tablosundaki durağanlaşmanın Anadolu illerinde artan vakalardan kaynaklandığını belirterek, "Bir taziyede 128; bir bayram ziyaretinde 18 kişiye virüs bulaşıyor. Virüs tedbirsizliği, dikkatsizliği affetmiyor. Bir kişinin hatasıyla onlarca kişi hastalanıyor, yüzlerce kişi karantinaya alınıyor" dedi.

YÜCEL KAYAOĞLU