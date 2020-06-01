İkinci elde hareketlilik: Sıfır otomobil almak imkansız hale geldi

Kovid-19'dan kaynaklı otomobil fabrikalarının kapalı olması ve arz sorunun yaşanması ikinci el otomobile nur yağdırdı. Sıfır otomobil bayilerinin dahi ikinci ele döndüğü bugünlerde fiyatlar gitgide artıyor. Nisan'da yüzde 8.36 yükselen ikinci el otomobil fiyatlarının daha da yükselişinin devam edeceği söyleniyor.

TALEP HAZİRAN'DA DAHA DA YÜKSELİR

İkinci el otomobil fiyatları mayıs ayında yüzde 8.36 artış gösterdi. Mayıs ayındaki fiyat artışıyla ilgili değerlendirmede bulunan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Piyasa Kovid-19 öncesi dönemi yakaladı. Sıfır veya ikinci el fark etmeksizin herkesin kendi aracını kullanmayı tercih etme eğilimi oldukça yüksek. Nisan ayına göre mayıs ayında daha güçlü seyreden ikinci el araç alım talebi, sıfır araç fiyatlarında kurlardan kaynaklı yaşanan fiyat artışı ile birleşince mayıs ayında daha önceden de paylaştığımız fiyat artışlarının yaşanmasını sağladı. Talepteki toparlanmanın haziranda da devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BAYİ SIFIRI BIRAKTI İKİNCİ ELE SARILDI

Otomerkezi.net'in CEO'su Muhammed Ali Karakaş, artan döviz kurları sebebiyle sıfır kilometre araç satışı yapan bayilerin ikinci ele yöneldiğini belirterek, "Sektör dinamiklerinin değiştiği bu dönemde önüne geçilemez bir dijitalleşme sürecinin içindeyiz. Kurumsal bir çatı altında bütüncül hizmetleri online ortamda vermenin ne denli önemli olduğu ortaya çıkmış oldu. Geçtiğimiz ay yaptığımız araştırmada, bu zorlu dönemde yüzde 97,5 müşteri memnuniyetine ulaştığımız ortaya çıktı" diyerek sözlerine devam etti. İkinci el araç parkındaki dengelerin de değişiğini söyleyen Karakaş, 2020'nin ilk 5 ayında A segmentinin yüzde 19,5 oranıyla fiyatta en çok artış yaşayan sınıf olduğunu, 2011, 2012, 2014'ün de fiyatta en çok artış yaşayan model yılları olduğunu söyledi.

FİAT VE RENAULT PİYASANIN KRALI

Cardata, Türkiye ikinci el araç piyasasında en çok satan araçları sıraladı. Buna göre, ikinci elde en çok satan otomobil 2017 model Fiat Egea 1.3 MultiJet oldu. Bu modeli, 2016 model yılına ait Fiat Egea 1.3 MultiJet izlerken, 2016 model Renault Symbol 1.5 DCI en çok satan üçüncü otomobil oldu. Renault Symbol'ü sırasıyla; 2015 model Fiat Linea 1.3 MultiJet, 2015 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT, 2016 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT ve 2017 model Renault Megane 1.5 DCI takip etti.