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Restoranlar böyle açılacak

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, restoran, lokanta, kafe pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme içme hizmeti sunan işletmelerin alması gereken önlemleri belirledi
 01 Haziran 2020 07:47
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Restoranlar böyle açılacak

Bunlardan öne çıkanlar şöyle:

HİJYEN PROTOKOLÜ: İşletmelerinin faaliyetleri sırasında, ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulmalıdır. İşletme genelinde Kovid-19 ve hijyen kurallarını/uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanmalı.

SOSYAL MESAFE PLANI: Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlüdür. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanmalı, tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenmeli.

HAŞERELER İÇİN PROTOKOL: Kovid-19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü, haşere ve zararlılarla mücadele protokolü hazırlanmalıdır. Sorumlu personelce protokole uyulması sağlanmalıdır.

VALELER ELDİVENSİZ OLMALI: Misafir kabulünde valeler eldiven kullanmamalıdır. Her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller alkol bazlı el dezenfektanı ile temizlenmelidir. Valeler araçlara maskesiz binmemelidir. Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamalıdır.

ASANSÖRLERE İŞARET ÇİZGİSİ: Asansörlerin içine birer metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılarak, toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenmeli.

AYNI AİLEYE SOSYAL MESAFE YOK: Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmelidir. Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler arasında uygulanmaz.

GRUPLARA ÖZEL MASA DÜZENİ: Grup halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapıldığı takdirde diğer masalarla aradaki 1,5 metre mesafe korunacak şekilde yapılmalıdır. Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalıdır. Masa yanlarına sandalye konulmaz ve masa yanlarına oturma düzeni oluşturulmaz.

ÇAY MAKİNELERİ KALKIYOR: Çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçlar kaldırılmalı veya misafire servis elemanı aracılığıyla servis yapılmalıdır. Servis malzemeleri, mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılmalıdır.
Yeni Şafak
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