Dünyada her yıl 8 milyon insan hayatını kaybediyor

Raporda tütün ve Kovid-19 salgınından etkilenme bağlantısına da yer verildi. Sigara ve tütün ürünleri kullananların, sigara içmeyenlere kıyasla Kovid-19'a yakalanma riskinin daha yüksek olduğu belirtilen raporda, dikkat edilmesi gereken diğer hususun tütün ürünü kullanımı sırasında ellerin; dudaklar ve ağızla temas etmesi olduğu vurgulandı.

Bu durumun, Kovid-19'un yayılımını kolaylaştırdığı ifade edilen raporda, ayrıca virüsün temas ve damlacık yoluyla kolayca bulaştığı düşünüldüğünde vücut salgılarını taşıyan sigara izmaritlerinin de risk oluşturduğunun göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı. Raporda ayrıca sigara izmaritlerinin dünyadaki en yaygın plastik çöp türü olduğu ve suyu kirleten ve çevreye zarar veren toksinlerin de yayılmasında aracı olduğu hatırlatıldı.

Fazlı Şahan