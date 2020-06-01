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Emekli Öğretmen Albay, mülakat oyunlarını anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2013 yılındaki Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli öğretmen Albay Hakan Yıldırım'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvuruldu.
 01 Haziran 2020 07:53
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Emekli Öğretmen Albay, mülakat oyunlarını anlattı

2009- 2012 yılları arasında Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Plan Program Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Yıldırım, mülakat komisyonlarında bulunan istihbaratçı subayların aday alım noktasında ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

İSTİHBARATÇI SUBAYLAR'DAN DEZENFORMASYON

Yıldırım, "Görev yaptığım süre içerisinde zaman zaman okul komutanın dahil referans olduğu kişilerin çocuklarının mülakatlarda elendiğini bunu da genellikle nihai karar komisyonlarında görevli istihbaratçı personelin referansı ile gerçekleştiğini duymaktaydık. Bu istihbaratçıların isimlerini şu anda bilemiyorum; ancak belirttiğim gibi istihbaratçıların aslında öğrenci olması uygun olan adaylar için komisyona aslı astarı olmayan bilgiler vermeleri suretiyle elenmelerini sağladıklarını duymaktaydık" dedi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Soruşturmada çarpıcı etkin pişmanlık sayısına da ulaşıldı. Soruşturma kapsamında çeşitli sınav usulsüzlüklerine ilişkin etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade veren 6, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu harici mezun olan 2015 girişli ve etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı olan ise 19 kişi oldu. Deniz okullarında görev yapıp etkin pişmanlıktan faydalanan sayısı ise 57 olurken, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu 2015 girişli olup etkin pişmanlıktan faydalanan ise 51 oldu.

Mustafa Sait Özkan

Yeni Şafak
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