Sınavlarda hijyeni BOREL sağlayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan tüm sınavlarda kişisel hijyenin BOREL ürünleriyle sağlanması hedeflenirken, bu doğrultuda Eti Maden ve ÖSYM arasında yapılan ortak çalışmayla sınava girecek olan tüm öğrencilerin hijyeni, BOREL ürünleriyle sağlanacak.

34 BİN ADET TESLİM EDİLDİ

BOREL ürünleri ilk olarak 27 Haziran'da yapılacak Temel Yeterlilik Sınavı ile 28 Haziran'da yapılacak Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi sınavlarında öğrencilere dağıtılacak. BOREL ürünlerinin ÖSYM tarafından daha sonraki tarihlerde yapılacak olan sınavlarda da kullanılması planlanıyor. Sınavların yapılacağı tüm okullarda öğrencilerin kullanması amacıyla BOREL'in 1 litrelik büyük boy ürünleri yer alacak. Okul girişine konulacak pompalı 1 litrelik dezenfektanlardan ÖSYM'ye 34 bin adet teslim edilirken, okul girişlerinde polis, gözetmen ve öğrencilerin tamamı ellerini dezenfekte edecek.

6 MİLYON MENDİL ÜRETİLDİ

Bunun yanısıra her öğrenciye antibakteriyel özelliğe sahip BOREL emdirilmiş mendiller dağıtılacak. Böylelikle hem öğrencilerin kişisel hijyen gereksinimleri giderilecek hem de sınav esnasında kullanılacak olan masaların ve yüzeylerin temizliği sağlanacak. Normal ıslak mendillerin aksine borlu içeriği nedeniyle Kovid-19'a karşı da etkili olan mendillerden ÖSYM'ye 6 milyon adet teslim edilirken, 6 milyon daha ileri bir tarihte teslim edilecek. Antibakteriyel BOREL ıslak mendilleri şu an yalnızca ÖSYM'nin ihtiyacına göre özel olarak üretilirken, virüse karşı etkili olan ıslak mendilin paket halinde ilerleyen zamanda satışa sunulması için de hazırlık yapıldığı öğrenildi.

Fazlı Şahin