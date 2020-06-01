Afete dayanıklı dijital altyapı

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: YADYİ için Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, InfoTRON, Milsoft, Netcad, ODTÜ, SAS, Softtech, TEPAV, Wageningen Üniversitesi, TOBB ETÜ, Ante Group, ASELSAN ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir araya geldiğini anlatan TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Akıllı Şehirler Laboratuvarı Başkanı Prof. Mehmet Akşit, "İleride karşılaşacağımız olası yaygın afet ihtimalinin dikkate alınmadığı bir stratejik plan gerçekçi olamaz" dedi.

Entegre yapı

Akşit, TOBB ETÜ'nün de, araştırma sonuçlarını değere dönüştürecek start-up'lara imkan sağlayacağını ifade ederek, gelecekteki muhtemel afetler için hazırlanmanın en etkili adımının, afetleri yönetebilecek ülke çapında dijital bir kurumsal sistem altyapısının kurulması olduğunu kaydetti. Akşit, sağlık, güvenlik, finansal yönetim, eğitim sistemleri gibi birçok alanda çözüm sunan yeni dijital sistemlerin devreye girmesi ve mevcut sistemle entegre edilmesi gerektirdiğini belirtti.