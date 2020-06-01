Mesleki eğitimde paradigma değişimi başlıyor

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Kovid-19 sürecinde sergiledikleri performansla Türkiye'nin acil ihtiyaçlarının acil çözüm noktalarından biri haline gelen meslek okulları dönüşümle yeni döneme hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren mesleki eğitimde paradigma değişimi gerçekleştirerek akademik ve genel becerilere daha fazla ağırlık verecek. Eğitim verilen alan ve dallarda ciddi bir sadeleşmeye gidilecek. 55 alan ve 203 dalda eğitim verilen meslek liseleri yeni dönemde 47 alan ve 109 dalda eğitim sunacak. Öğrenciler dijital becerilerde sertifika programları ile desteklenecek. Meslekler arasında değişime izin verecek ve iş piyasasına adaptasyonu artıracak yeni bir mesleki eğitim konsepti hayata geçecek. Mesleki eğitimdeki dönüşümü Milliyet'e anlatan mesleki eğitimden sorumlu MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Tüm süreç tamamlandı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren yeni program uygulamaya giriyor" dedi.

MEB mesleki eğitimde yeni bir dönüşüme hazırlanıyor. 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren mesleki eğitimde akademik ve genel becerilere daha fazla ağırlık verilecek. Ayrıca eğitim verilen alan ve dallarda ciddi bir sadeleşme geliyor. Meslek lisesi öğrencileri dijital becerilerde sertifika programları ile desteklenecek. Meslekler arasında değişime izin verecek ve iş piyasasına adaptasyonu artıracak yeni bir mesleki eğitim geliyor. Bu dönüşümle iş piyasasının da yıllardan beri özlemini çektiği bir mesleki eğitim sistemi kurma yönünde ciddi bir adım atılıyor. Biz de bu dönüşümü mesleki eğitimden sorumlu MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e sorduk.

- Mesleki eğitimde son iki yılda önemli dönüşümler yaptınız, pozitif adımlar kovid-19 salgını ile mücadele günlerinde görünür oldu. Şimdi yeni bir adım daha atıyorsunuz...

Ülkemizde yıllardan beri mesleki eğitimin güçlendirilmesi ile hem kamu hem özel sektörler ve tüm paydaşlar arasında ciddi bir istek ve mutabakat vardı. Bu ciddi mutabakatı da yanımıza alarak tüm projelerimizi adım adım uygulama imkanımız oldu. Her adım attığımız alanda ciddi iyileşme sağlandı. Sektörlerin tamamı mesleki eğitim süreçlerine aktif katıldılar. Artık sektörlerle yeni projeler geliştiriyoruz. Bunu, kovid-19 salgını ile mücadele günlerinde çok net bir şekilde gördük. Güçlendirilmiş mesleki eğitimin neler başarabileceğine birlikte şahit olduk. Bundan sonra mesleki eğitimi yeni açılımlarla, desteklerle daha da güçlendirmeye devam etmeliyiz.

'Öneriler aldık'

- Mesleki eğitim öğretim programında kapsamlı bir dönüşüme gidiyorsunuz. Dönüşüm için çıkış noktanız ne oldu?

Mesleki eğitim diğer eğitim türlerinden farklı olarak iş piyasasına, oradaki değişim ve dönüşümlere çok bağımlı. Dolayısıyla, iş piyasasından bağımsız tasarlanabilecek bir eğitim türü değil. İş piyasasındaki dönüşümlere çok hızlı cevap verebilmesi lazım. Mesleki eğitim ve iş piyasası taleplerini uyumlaştırmaya yönelik çalışmalarımızı yaklaşık iki yıldır sürdürüyorduk. İş piyasası ve sektörlerden eleştirilerini ve iyileştirmeye yönelik önerilerini aldık. Meslek okul yöneticilerimiz ve alan öğretmenlerimizin görüşlerini de aldık. Yıllardır bu konulara kafa yormuş, öneriler geliştirmiş insanlarımızın görüşlerinden de yararlandık. Dünyada mesleki eğitimde yaşanan dönüşümleri de yakından takip ettik. Tüm bu süreç sonunda ciddi bir dönüşüme yöneldik.