Kılıçdaroğlu'ndan büyük Kurultay ve ittifak hamleleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını sürecinde, toplumun farklı kesimleriyle video konferans görüşmelerinde bir araya gelerek, sorunları dinledi, partisinin politikalarını anlattı. CHP liderinin salgın sonrası ajandasında ise önemli gündem maddeleri var. Partisinin salgın nedeniyle ertelenen kurultayının ne zaman ve nasıl yapılacağına karar vermesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun, özellikle Ramazan Bayramı'nda işaretini verdiği yeni ittifak politikası kapsamında kritik hamlelerde bulunabileceği de ifade ediliyor.

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: Kılıçdaroğlu, ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren çalışmalarını evinden ve CHP Genel Merkezi'nden yürüttü. CHP lideri bu sürede kız kardeşinin cenazesi ve Ramazan Bayramı'ndaki İstanbul temaslarının dışında Ankara dışına çıkmadı. Salgındaki politikalarını, parti içi toplantılar ve farklı toplum kesimleriyle buluştuğu video konferans görüşmelerinde şekillendirdi.

22 tele konferans

Kılıçdaroğlu, 21 Mart'ta CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ile başlattığı görüşmeleri kapsamında, toplam 22 toplantı yaptı. Sağlık çalışanları, muhtarlar, sendika temsilcileri, apartman görevlileri, öğrenciler, sanayiciler, esnaflar, işçiler ve sanatçıların da arasında bulunduğu kesimlerle yaptığı görüşmelerde, sorunları dinledi, CHP'nin politikalarını anlattı. Parti içi toplantıları aksatmayan Kılıçdaroğlu özel görüşmelerinin dışında, MYK'sını da 10 kez topladı. Koronavinüs Danışma Kurulu ile üç kez basına kapalı toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu, 12 televizyon ve internet yayınına katılarak da kamuoyuna mesajlar verdi.

CHP liderinin yeni dönem ajandasında ise kritik başlıklar var. Kılıçdaroğlu, partisinin salgın nedeniyle ertelenen 37. Olağan Kurultayı için karar verecek. Genel Başkan ve Parti Meclisi seçimli kurultayın Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda sonbaharda yapılması beklense de yeni süreçte tarihin değişip değişmeyeceğine ve kurultayın hangi şartlarda yapılacağına karar verecek.

İpuçları verdi

Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli dışında; Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu dahil, neredeyse tüm parti liderlerini telefonla arayan ve bayramda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İstanbul'daki evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yeni dönem politikalarının da ipuçlarını verdi. DEVA ve Gelecek partilerine milletvekili desteğine yeşil ışık yakan açıklamasıyla gündemi değiştiren, son MYK toplantısında Millet İttifakı'nın genişleyeceği vurgusunda bulunan Kılıçdaroğlu'nun, önce mevcut ittifakın korunması sonra da genişletilmesi için yeni adımlar atması bekleniyor.

Geçiş yapılabilecek

- ATP ve AMP programlarında farklılıkları ne yaptınız?

İlk üç sene her iki program türünde aynı dersler alınacak. AMP programına yerleşen başarılı bir öğrenci son sınıfta akademik başarı kriterini sağlarsa ATP programına geçebilecek. ATP'deki bir öğrenci de AMP programına geçiş yapabilecek. Dolayısıyla programlar arasında esnek bir yapı oluşturuldu.

- Akademik derslerde artış oldu mu?

Evet. ATP programında 12. sınıfta öğrenciler ortak derslerin yanı sıra haftada 31 ders saati farklı akademik dersler alabilecekler. AMP programında ise öğrenciler 12. sınıfta ortak derslerin yanı sıra haftada 24 saat (3 gün) işletmelerde mesleki eğitim ile birlikte 7 ders saatinde de seçmeli meslek dersleri ve sertifika dersleri alabilecekler.

Ortak dersler azalmadı

- Lise birinci sınıfta diğer lise türleri ile ortak dersler azaldı mı?

Hayır. Tüm lise türlerindeki ortak derslerde bir azaltmaya gitmedik. Lise birinci sınıfa ilave meslek dersleri eklemiş olduk.

- Değişiklikler ne zaman uygulanacak?

Tüm süreç tamamlandı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren yeni program uygulamaya giriyor.

Adaptasyon güçlendirildi

- Dönüşümün arka planında hangi motivasyonlar rol oynadı?

Otomasyon ve yapay zeka teknolojileri artık hayatın tüm alanına yayılıyor. Üretim ve hizmet sektörlerin de de yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. Teknoloji çok hızlı değişiyor. Kısa sürelerde yaşanan dönüşümler iş piyasasında mesleki beceri setlerinde dinamik dönüşümleri beraberinde getiriyor. Yeni durum, mesleğe özgü beceri setlerini kazandırmaya ağırlık veren geleneksel mesleki eğitim sistemlerini zamanla yetersiz kılmaktadır. Bu şekilde mezun olanlar uzun vadede, mevcut işlerinin yeni becerilerine adapte olamadıkları ve ortaya çıkan beceri uyuşmazlıkları nedeniyle ya işsiz kalıyorlar ya da daha alt seviyelerde istihdam ediliyorlar. Bu durum, iş piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını karşılayamaması ve beceri uyumsuzluklarının artması risklerine yol açmaktadır. Dolayısıyla, yeni durumlara adaptasyonu güçlendiren akademik ve genel becerilere daha fazla ağırlık veren ve daha genel bir mesleki eğitim tasarımı yaptık. Bizim sahada paydaşlarımızdan aldığımız görüşler de bu doğrultudaydı. Bu yaklaşım dünyadaki yeni eğilimle de örtüşüyordu.

Alan ve dal sayısı azaltıldı

- Eğitim verilen alanlarda nasıl bir değişim var? Son durum nasıl şekillendi?

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde halen iki program uygulanıyor: Anadolu Teknik Programı (ATP) ve Anadolu Meslek Programı (AMP). ATP programlarına sınavla öğrenci alınırken, AMP programlarına hem sınavla, hem de sınavsız yerleştirme yapılıyor. Liselerimizde 55 alan ve 203 dalda eğitim veriliyordu. Ortaöğretim seviyesine göre çok fazla ayrıntı vardı. Bazı dallar arasındaki farklar o kadar minimum seviyede idi ki ayrı dal olarak değerlendirilmesi anlamsızdı. İş piyasasındaki yeni koşulları ve mevcut programların farklılıklarını değerlendirilerek hem eğitim verilen alan sayısı hem de dal sayısı azaltıldı. Artık mesleki eğitimde 47 alan ve 109 dalda eğitim verilecek. İstihdam karşılığı olmayan dalları kaldırmanın ve eğitimi daha genel planlamanın, istihdam açısından da avantajları var. Mezunların daha geniş bir alanda istihdam edilme imkanına kavuşmuş oluyorlar.

'Dijital becerilere ağırlık verilecek'

- Sertifika dersi ne demek? Yeni bir yaklaşım mı olacak mesleki eğitimde?

İş piyasasında istihdam imkanlarını artıracak yeni becerilere yönelik dersler ilave ettik. Dijital becerilere ağırlık verdik. Bu beceri artık iş piyasasının ve yaşamın vazgeçilmez becerisi haline geldi. Bu nedenle 11. ve 12. sınıflarda tüm alan ve dallarda dijital becerileri artırmaya yönelik dersler koyduk ve bu dersleri de 'dijital beceriler sertifikası' ile ilişkilendirdik. Bu derslerde programlama (blok tabanlı programlama, yapay zeka, robotik, oyun programlama), dijital tasarım (hazır web sayfası oluşturma, animasyon hazırlama) ve sosyal medya (e-ticaret, dijital pazarlama, veri analizi ve grafikler) becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin dijital becerilerini artırmayı hedefleyen bu sertifikanın içeriğini sürekli güncelleyeceğiz ve mezunlarımızın iş piyasası koşullarına adaptasyonunu güçlendireceğiz.

Birinci sınıfta meslek dersleri

- Sektörlerden öğrencilerin meslek dersleri ile geç tanıştıkları ve bu nedenle okul terklerinin arttığı şikayetleri vardı. Bu eleştiri dikkate alındı mı?

Paydaşlarımızla yapılan toplantılarda sıklıkla dile getiriliyordu. Bunun gereği olarak lise birinci sınıfa alanın özelliğine göre 2-3 meslek dersi koyduk. Bu derslerden biri daha önce mesleki gelişim dersi olarak tanımlanan ders. Yeni programda Mesleki Gelişim Atölyesi olarak isimlendirildi, tüm alanlarda ortak ders oldu. Temel yeterliliklerin "temel okuryazarlık", "sosyoduygusal beceriler", "üstbilişsel beceriler" olmak üzere üç ana tema altında kazandırılması hedeflendi. Ayrıca, Ahilik ve Meslek Etiği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Teknoloji ve Endüstriyel Dönüşüm, Çevre Koruma, Girişimci Fikirler, İş Kurma ve Yürütme, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar olmak üzere 7 farklı öğrenme birimi ile ilişkilendirildi. Mesleki eğitimde fikri mülkiyetler alanında patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmaları artık bizim çok önemsediğimiz bir alan oldu. Bu alanla ilgili ilk adım bu ders ile sağlanmış olacak.