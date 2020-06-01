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Erdoğan Ankara'ya geliyor. 4 aydır yapılamayan toplantı yapılacak

Çalışmalarını 2.5 aydır İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme adımları kapsamında yakın çalışma ekibiyle birlikte Ankara'ya dönecek ve mesaisini Beştepe'den sürdürecek. Toplu etkinlikler ise bir süre daha gündemde olmayacak
 01 Haziran 2020 09:10
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Erdoğan Ankara'ya geliyor. 4 aydır yapılamayan toplantı yapılacak

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Türkiye, 1 Haziran itibariyle normalleşme adımlarında önemli bir aşamayı geride bırakırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da normalleşme takvimi hayata geçiyor. Çalışmalarına artık Ankara'da devam edecek olan Erdoğan, bu hafta üç "mesafeli" toplantıya yüz yüze başkanlık edecek. Erdoğan, MGK ve Kabine toplantıları ile partisinin MYK toplantılarına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mart ayından bu yana duran toplu etkinliklerin ise bir süre daha gerçekleşmeyeceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2.5 aydır İstanbul'daki Huber Köşkü'nde sürdürdüğü mesaisini normalleşme adımları kapsamında Ankara'ya alacak. Tüm Türkiye'de bugünden itibaren başlayacak yeni normalleşme süreciyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı ekibi de çalışmalarını Beştepe'den sürdürecek.

Yaklaşık 2.5 aydır başta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve AK Parti MYK toplantılarını telekonferans yöntemiyle gerçekleştiren Erdoğan, 30 Ocak'tan bu yana yani 4 aydır MGK toplantısını gerçekleştirmedi. Erdoğan'ın, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik MGK toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. MGK'da başta Libya ve Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olmak üzere bölgesel konular ele alınacak. Terörle mücadele operasyonlarının da değerlendirileceği MGK'nın gündeminde koronavirüs de olacak. Koronavirüs salgınının dünyaya ve Türkiye'ye etkileri ile, aşı ve ilaç çalışmaları başta olmak üzere salgın da MGK'nın gündeminde olacak.

MYK toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki normalleşme mesaisine çarşamba günü de MYK'yı toplayarak devam edecek. MYK'da açık alanlarda yapılması planlanan kongre süreçleri, baroların ve meslek örgütlerinin yapısını değiştiren düzenleme ve Meclis takvimi değerlendirilecek.

Erdoğan, perşembe günü de dokuz kez telekonferans ile gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısını Külliye'de yüz yüze gerçekleştirecek. "Sosyal mesafeli" ve önlemlerin alınacak yapılacak kabinede normalleşme adımları değerlendirilecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir süre daha toplu etkinlikler de düzenlenmeyecek. Külliye'de kısıtlı ziyaretçi kabulü gerçekleştirilmesi planlanırken önlemler de üst düzeyde tutulacak.

65 YAŞ VE ÜSTÜ DE KABİNE GÜNDEMİNDE

Erdoğan'ın dokuz kez telekonferansla gerçekleştirdiği kabine toplantısını da perşembe günü Beştepe'de yüz yüze yapması planlanıyor. Kabinede normalleşme kapsamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilecek esnetme önerileri, 15 ilde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları, sektörlerdeki son durum ele alınacak. Erdinç Çelikkan / Hürriyet
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