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Emir subayını yakalayan ekip iğneyle kuyu kazmış

İstanbul'da çok önemli FETÖ soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay 1.5 yıl önce İzmir'e atandı. Emniyet içinde de TSK'daki kripto FETÖ'cüleri belirlemek için özel bir ekip kuruldu. Kriptolar arasında Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk'ün de olduğu anlaşıldı
 01 Haziran 2020 08:54
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Emir subayını yakalayan ekip iğneyle kuyu kazmış

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Binbaşı Fevzi Öztürk meslek hayatı boyunca en kritik yerlerde görev yaptı. 2011'de İstihbarat sınıfına geçmesi ile Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz Daire Başkanlığı proje subaylığı görevine atandı. 2013'te Genelkurmay İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Daire Başkanlığı Araştırma subayıydı. 2015'te ise 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz'ın emir subayı oldu. Daha sonra da Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emrine atandı. Görünürde FETÖ ile hiçbir bağlantısı yoktu.

İZMİR DÜĞÜMÜNE ÖZEL EKİP

İstanbul'da görevli Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, yaklaşık 1.5 yıl önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na tayin oldu. Aslında bu tayinin ardındaki önemli sebep TSK'daki "kripto FETÖ" yapılanmasını çözmekti.

Soruşturmalar sonunda ortaya çıkmıştı ki, TSK içinde görev yapan FETÖ'cülerin birçoğunun yolu İzmir'den geçmişti. Bunun sebebi ise İzmir'de Hava, Kara, Deniz ve Jandarma birliklerinin bulunmasıydı. İzmir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel bir birim kuruldu. Bu birimin görevi sadece ankesörlü telefon hattı ve ardışık arama yöntemi ile örgüt imamlarıyla iletişim kuran TSK içindeki FETÖ'cüleri belirlemekti. Fevzi Öztürk'ün kripto bağlantılarının ortaya çıkartılmasında 1 yıldır adeta iğne ile kuyu kazarak TSK içindeki FETÖ'cüleri arayan bu ekibin başarısı yatıyordu.

Soruşturmada ankesör ve ardışık arama kaydı ile örgütle temas kuran subay ve astsubaylar teker teker belirlendi. Aranan subay astsubaylarla, örgüt imamlarının irtibatları araştırıldı. Hata yapılmaması için bu kişilerin aralarındaki irtibatlar hem HTS kayıtları ile hem de diğer ilişkilerinin örtüşüp örtüşmediği noktasında teyit edildi. Ortaya binlerce kripto TSK mensubu çıktı. İşin ilginci ise şuydu; FETÖ mensubu bir TSK mensubunun örgüt imamı tarafından az aranması o kişinin örgüte aidiyetinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyordu. Ortada ters bir orantı vardı. Bunun sebebi şuydu: Örgüt imamları toplantılara gelmeyen FETÖ mensubu TSK mensuplarını aslında daha sık arıyorlardı. Az aranan TSK mensupları aslında örgütle sürekli iletişim halindeydi ve imamlar bunları zorunlu olmadıkça aramamaya özen gösteriyorlardı.

TUTUKLANDI

BİNBAŞI Fevzi Öztürk polisteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOMUTANI BERAAT ETTİ

Fevzi Öztürk'ün 2015-2016 yılları arasında emir subaylığını yaptığı Korgeneral İbrahim Yılmaz 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte tutuklandı ve KHK ile meslekten atıldı. Yılmaz, yargılama sonunda Yargıtay'dan beraat etti. Binbaşı Fevzi Öztürk ise hiçbir dosyanın şüphelisi değildi.
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