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Meclis 48 gün sonra toplanıyor! İlk madde bekçiler

TBMM, koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği mesaiye ziyaretçi yasağı getirilerek yeniden başlıyor. Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak, bekçilere tanınan yeni yetkiler nedeniyle tartışma konusu olan Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yasa Teklifi görüşülecek. AB'ye uyum düzenlemelerini içeren Rekabet Yasası değişikliği ile İkinci Yargı Paketi de komisyonlarda ele alınacak.
 01 Haziran 2020 08:59
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Meclis 48 gün sonra toplanıyor! İlk madde bekçiler


Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre: MECLİS çalışmaları, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun sürdürülecek. TBMM yerleşkesine ziyaretçi girişini yasaklayan kararın süresi bu ay sonuna kadar uzatıldı. AK Parti ve MHP grupları, bu hafta Genel Kurul'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yasa Teklifi'nin görüşmelerini tamamlamayı hedefliyor.

Bu düzenlemeye göre bekçiler, kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek.

Şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

Bekçiler, sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe engel olan taşıtların ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlamakla yetkili olacak.

Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip bulunacak. Jandarma teşkilatında istihdam edilen bekçiler, jandarma sınıfına dahil edilecek.

Bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak ve maaşlarında artış sağlanacak.

TİCARİ SIR ELEŞTİRİSİ

AK Parti milletvekillerince Meclis'e sunulan Rekabetin Korunması Yasası'nda değişiklik teklifi de yarın Sanayi Komisyonu'nda görüşülecek. Teklif genel olarak, Avrupa Birliği (AB) mevzuatında yer alan taahhüt ve uzlaşma kurumlarının Türk hukukuna kazandırılmasını amaçlıyor. Ancak muhalefet partileri teklifin bir maddesine itiraz ediyor. Teklifin 4'üncü maddesine göre Rekabet Kurulu, denetlediği tüm işletmelerin "defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verilerini ve belgelerini inceleyebilecek, bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini" alabilecek. Mevcut yasada ise bu konuda, "Defterlerini, her türlü evrak ve belgelerini inceleyebilir ve gerekirse suretlerini alabilir" hükmü bulunuyor. Teklifin gerekçesinde, "Yerinde inceleme yetkisinin kapsamının belirginleştirildiği" savunuldu. Ancak muhalefet, işletmelerin ticari sırlarının ve denetimle ilgisi olmayan bilgilerinin kopyalanacağı gerekçesiyle bu hükme karşı çıkıyor. Adalet Komisyonu da çarşamba günü toplanarak İkinci Yargı Paketi'ni görüşecek.
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