Pamukkale Turizm, 200 şubesini kapatıyor, online satış yapacak
Denizlili Bababalım ailesi tarafından yarım asrı aşkın bir süre önce kurulan Pamukkale Turizm yeni bir karara imza atıyor. Şirket korona virüs sonrası iş şeklini değiştirme kararı aldı.
|01 Haziran 2020 09:50
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Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç online satışlara daha fazla yöneleceklerini belirterek Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İş yapış şekillerimizi değiştiriyoruz. Otogarlar ve şehir içerisindeki belirli satış noktalarını bırakarak yolumuza devam edeceğiz. Tüm Türkiye'de 250 adet şubemiz var. Peyderpey 200 şubeyi kapatacağız. Başka çaresi yok bu işin. Artık ağırlıklı olarak online bilet satışımız olacak. Yolcularımız sağlığı açısından da bu durum çok daha iyi olacak." dedi.
Özdalgıç ikramların aynı şekilde devam edeceğini söylerken corona virüsün şirkete maliyetinin 24 milyon TL olduğunu belirtiyor.
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