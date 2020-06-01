Rıdvan Dilmen: Test sonucum pozitif çıktı

Dilmen bu sürecin futbola etkisini şu sözlerle anlattı: 1 Haziran'dan itibaren yeni normal ile ilgili birçok karar alındı. Bu her şey güllük gülistanlık olacak demek değil. Mesafe, maske ve temizliği unutmadan yaşantımıza devam edeceğiz. Ekonomik olarak da ayakta kalmak lazım. Yeni normale dönerken, tekrar geriye dönmemek adına hepimize sorumluluklar düşüyor.

Rusya seyircili oynama kararı aldı, o enteresan. Hayırlısı olsun, dünya sağlığı ve ülkemiz için güzel günler gelir diye düşünüyorum. Dua edeceğiz ancak tedbirimizi de alacağız. Futbolda hedeflenen bir tarih vardı ve şimdilik kelimesi kalktı. 12 Haziran'da Allah nasip ederse ligimiz start alacak. İnşallah alnımızın akıyla çıkarız sporcusundan, aşçısına kadar.

Bence bu sezon için seyirci olmasın, önümüzü görme açısından önemli. Risk alınacak durumda değil. Atalanta Teknik Direktörü, 62 yaşında, meğerse Mart ayında kendini karantinaya almış ve hastalığı geçirmiş. Ne olduğunu bilmediğimiz bir düşman ile karşı karşıyayız. Özellikle bilim insanlarımızın söyledikleri yönünde hareket etmemiz lazım. Biz evimizdeyiz, sporcu arkadaşlarımızın durumu böyle değil. Çok uzun süredir çalışan da, arada sekmeye uğrayan da var. Vakalar çıktı zaman zaman ama tamamen 12 Haziran'a konsantre olmuş durumdalar.

Erzurum'da 11 kişi pozitif çıktı dendi, Malatya'da da çıktı 2-3 gün önce. Hikmet hoca beni aradı. dedim 'Hocam, tabii ki sağlık önemli ama bu çok yeni bir virüs'. Böyle olduğu için, dünyanın da hazırlıksız yakalandığını görüyoruz. Testlerin de değiştiğini görüyoruz. Hikmet hocaya 'Bir test daha yaptır' dedim.

Testim pozitif çıktı, kendimi karantinaya aldım

Ben Mart ayında test yaptırmıştım, pozitif çıktı. Kendimi karantinaya aldım, gerekli doktorları aradım, yarın bir daha test yapalım dediler, tekrar test yaptırdım, bu sefer negatif çıktı. Ben kendimi karantinaya aldım 14 gün, bir kez daha test yaptırdım, yine negatif çıktı. Test yaptırırken yanlış çıkabilir, o anda hafif bir enfeksiyon vardır, sonra olmayabilir gibi testlerin de yanılma payı var. Malatyaspor da muhtemelen küçük atlatmıştır.

Bütün kulüplerimiz mümkün olduğunca sık test yapıyorlar. Testlerin merkezi bir şekilde yönetilmesi lazım. Oynamak istemiyorlar demek doğru olmaz. İnşallah ligi sağlıklı bir şekilde bitirirler.

Kulüplerimizin 18'inin birden oynayalım demesinin nedeni ekonomi. Teknik adamlarımızdna, sporcularımızdan çok görüş alınmadı ve kulüpler ile federasyon birlikte hareket etti. Birkaç teknik adam ve oyuncudan başka kimse taşın altına elini koymadı. Süreci federasyonumuzun iyi götürdüğünü düşünüyorum.