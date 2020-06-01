Bayburt ve Kütahya'da 2 köy karantinaya alındı
|01 Haziran 2020 09:18
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Akbulut köyünde bazı vatandaşların test sonucunun pozitif çıkması sonucu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla köy giriş çıkışa kapatıldı.
Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, 14 gün boyunca köyde karantina sürecinin devam edeceğini, istisnai durumlar dışında köyden çıkılmasına izin verilmeyeceğini, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami uygulanacağını bildirdi.
Kütahya'da bir köyde karantina uzatıldı
Kütahya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle başlatılan karantina uygulaması bir köyde sonlandırıldı, bir köyde ise uzatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 17 Mayıs'ta Emet ve Şaphane ilçelerinde birer köyün karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Emet'in Kabaklar köyündeki karantina tedbirinin kaldırıldığı duyurulan açıklamada, "Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz köyünde başlatılan karantina uygulaması, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir hafta uzatıldı. İnceğiz köyünde tedbir amaçlı uzatılan karantina 7 Haziran saat 24.00'te sona erecek." ifadesine yer verildi.
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