Dolar güne yükselişle başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|01 Haziran 2020 09:51
|Yazdır
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.40 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,8080
|6,8090
|Avro
|7,5860
|7,5870
|Sterlin
|8,4200
|8,4630
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7750
|6,8250
|Avro
|7,5450
|7,6050
|Sterlin
|8,3630
|8,5000
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Borsa haftaya yükselişle başladı
01 Haziran 2020 10:08
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
29 Mayıs 2020 18:43
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
29 Mayıs 2020 18:32
|Dolar ve avro'da gün sonu fiyatları
29 Mayıs 2020 17:25
|Altın yeniden 380 TL barajında
29 Mayıs 2020 17:08
|Kuyumculardan 'Altın almak için acele etmeyin' uyarısı
29 Mayıs 2020 07:30
|Altın alım-satımı arasındaki makasın kapanması bekleniyor
28 Mayıs 2020 22:28
|Borsa, 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
28 Mayıs 2020 18:32
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
28 Mayıs 2020 17:27
|Dövizde gün sonu fiyatları
28 Mayıs 2020 17:10