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İzmir'de kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu

İzmir'de 20 Mayıs'tan bu yana aranan kişinin cesedi, dere yatağında bulundu.
 01 Haziran 2020 10:05
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İzmir'de kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu

İzmir'de 20 Mayıs'tan bu yana aranan kişinin cesedi, dere yatağında bulundu.

Konak ilçesi Yeşildere Semti'ndeki dere yatağında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören çevre sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri cesedin, Karabağlar ilçesinde atık kağıt ve plastik toplayarak geçimini sağlayan Hakkı Özkalaycı'ya (57) ait olduğunu tespit etti.

Kesici alet, darp ve benzeri izin bulunmadığı ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Özkalaycı için yakınlarının, 20 Mayıs'ta kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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