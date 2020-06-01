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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,91 artışla 106.481,02 puana yükseldi.
 01 Haziran 2020 10:08
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Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 960,54 puan ve yüzde 0,91 değer kazanarak 106.481,02 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 0,95 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise 0,18 ile iletişim oldu.

Cuma günü yüzde 0,15 değer kazanan BIST 100 endeksi, böylece haftalık bazda yüzde 2,42 ve mayısta yüzde 4,36 yükseliş kaydetti.

Analistler, bu hafta yurt içinde, çarşamba günü açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve cuma günü yayımlanacak ABD'nin istihdam raporu başta olmak üzere yoğun gündemin takip edileceğini bildirdi.

Bugünün veri takviminde, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 109.500 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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