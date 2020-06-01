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Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Uçaklar, otobüs ve trenlere göre daha güvenli

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 1 Haziran'da başlayacak normalleşme sürecinde atılacak adımlarda, havacılık sektörünün diğer alanlara göre daha çabuk normalleşeceğini ileri sürdü.
 01 Haziran 2020 10:13
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Uçaklar, otobüs ve trenlere göre daha güvenli

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bir televizyon kanalına konuk oldu.

1 Haziran'da başlayacak normalleşme sürecinde atılacak adımları değerlendiren Özlü, havacılık sektörünün diğer alanlara göre daha çabuk normalleşeceğini ileri sürdü.

Uçaklar ile diğer ulaşım araçlarını karşılaştıran Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Uçak yolculuğu, otobüs ve tren yolculuğuna göre çok daha güvenli" ifadesini kullandı.

Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uçaklardaki asıl sorun yan yana oturma"

Ulaşım araçlarındaki havalandırma sistemlerine de dikkati çeken Özlü, uçaklarda yer alan sistemlerde virüs tutma özelliği bulunduğunu belirtti:

"Boş koltuk çözüm olmaz"

Uçaklarda orta koltukların boş bırakılmasının ise koruma için tek başına yeterli olmayacağını savunan Tevfik Özlü, onun yerine uçağa binen kişilerin kişisel koruyucu ekipmanlarının dikkatli bir şekilde kontrol edilmesinin, maske kontrolü yapılmasının, gözlük , göz korucu bir ürün ya da yüz bariyeri kullanılmasının önemli olacağını ileri sürdü.

Uçak yolculuğu sırasında eldiven kullanılmasının gündeme getirilebileceğini savunan Özlü, el hijyeni, el temizliği için dezenfektan kullanımı gibi uygulamaların da zorunlu tutulabileceğini ifade etti.

Hastaların havalimanlarında ateş ölçümü gibi testlere tabi tutulacağını belirten Tevfik Özlü, semptom bulunan kişilerin uçuşuna izin verilmeyip sağlık görevlilerine yönlendirileceğini kaydetti.

Tevfik Özlü, "Yurt dışına açık havalimanlarında çok sayıda testin yapılabilmesi için ekipmanlar hazırlandı. Daha hızlı test için çalışma yapıldı. Yani 2 saate varmadan 45 dakikada falan sonuç verecek bazı yeni yöntemler var" yorumunu yaptı.

Özlü, PCR testlerinin havalimanında yapılmasına ilişkin ise tüm planların ypaıldığını kaydetti. söz konusu olacak. Bununla ilgili sektör ciddi çalışmalar yaptı.

"Rahat kıyafetler giyin"

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yolculuk sırasında rahat kıyafetler giyilmesini, sentetik giysilerden ise kaçınılmasını önerdi.

Uzun yolculuklarda sıvı tüketimi

Uzun yolculuklarda sıvı tüketimine önem verilmesi gerektiğini hatırlatan Tevfik Özlü, alkol, çay ve kahve gibi içeceklerin ise tüketilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, sağlık sigortalarının seyahat edilen ülkede Kovid-19 vakalarını kapsayıp kapsamayacağına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:
Memurlar.Net
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