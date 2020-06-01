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İstanbul'da kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiği için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
 01 Haziran 2020 10:27
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İstanbul'da kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiği için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-40 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği için su baskını, sel, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yağış nedeniyle su baskını, sel, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel riskler bulunuyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgenin bugün batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceği ifade edildi.

Samsun, Kastamonu, Çorum, Ordu, Sinop, Amasya ve Tokat'ta cuma gününe kadar görülecek yağışların, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı kaydedildi.

Özellikle iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yağışlı ve serin havanın, cuma gününden itibaren bölgeyi terk edeceği ifade edildi.

Cuma gününden itibaren sıcaklıkların, bölge genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı
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