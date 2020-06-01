Ermenistan Başbakanı Paşinyan koronavirüse yakalandı
|01 Haziran 2020 10:37
|Yazdır
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin ve tüm aile bireylerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bugün 45 yaşına giren Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, muhtemelen bir iş toplantısında Kovid-19 kaptığını, daha sonra aile bireylerine de bulaştırdığını belirtti.
Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Hiçbir semptom yaşamadım, ancak askeri birlikleri ziyaret planlarım olduğunu göz önüne alarak test yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. Aile üyelerimin test sonuçları da pozitif" ifadelerini kullandı.
Bir çalışma toplantısı sırasında koronavirüse yakalandığını düşündüğünü belirten Paşinyan, "Görevlilerden biri su bardağını eldivensiz koymuştu. Ben de bardağı değiştirmesini istemiştim, ancak tahmin ediyorum daha önce de öyle olmuştu. Bahsettiğim bu kişide koronavirüs olduğu doğrulandı" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ABD'deki protestolarda Türk üniversiteleri de yağmalandı
31 Mayıs 2020 13:12
|Koronavirüslü 150 günde neler yaşandı?
31 Mayıs 2020 11:37
|Koronavirüsten dünyada en çok ölümün olduğu ülkeler
31 Mayıs 2020 06:31
|Partiye katılan Belçika Prensi koronavirüse yakalandı
30 Mayıs 2020 21:47
|Çin: Yüzde 99 etkili olacak aşı geliştiriyoruz
30 Mayıs 2020 16:38
|SpaceX roketi test sırasında böyle patladı
30 Mayıs 2020 15:38
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 48 bini geçti
30 Mayıs 2020 13:41
|BBC, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki başarısını övdü
30 Mayıs 2020 09:41
|Turistler 1 Temmuz'da itibaren KKTC'ye girebilecek
29 Mayıs 2020 22:46
|Trump'tan DSÖ açıklaması: İlişkileri bitirmeye karar verdik
29 Mayıs 2020 22:30