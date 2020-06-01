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Ermenistan Başbakanı Paşinyan koronavirüse yakalandı

Bugün doğum günü olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisi ve ailesinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.
 01 Haziran 2020 10:37
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan koronavirüse yakalandı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin ve tüm aile bireylerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bugün 45 yaşına giren Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, muhtemelen bir iş toplantısında Kovid-19 kaptığını, daha sonra aile bireylerine de bulaştırdığını belirtti.

Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Hiçbir semptom yaşamadım, ancak askeri birlikleri ziyaret planlarım olduğunu göz önüne alarak test yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. Aile üyelerimin test sonuçları da pozitif" ifadelerini kullandı.

Bir çalışma toplantısı sırasında koronavirüse yakalandığını düşündüğünü belirten Paşinyan, "Görevlilerden biri su bardağını eldivensiz koymuştu. Ben de bardağı değiştirmesini istemiştim, ancak tahmin ediyorum daha önce de öyle olmuştu. Bahsettiğim bu kişide koronavirüs olduğu doğrulandı" dedi.
Memurlar.Net
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