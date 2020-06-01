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Salgında huzurevlerinde alınacak önlemler için Meclis'ten araştırma

CHP, huzurevlerinde yaşlıların koronavirüsten korunması amacıyla gerekli önlemlerin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi
 01 Haziran 2020 10:42
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Salgında huzurevlerinde alınacak önlemler için Meclis'ten araştırma

CHP, huzurevlerinde yaşlıların koronavirüsten korunması amacıyla gerekli önlemlerin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, koronavirüs salgınının en büyük risk grubunu 65 yaş üstü kişilerin oluşturduğu, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre salgında ölüm oranının görüldüğü en yüksek yaş grubunun 80 ve üzeri olduğu belirtildi.

Kovid-19 salgınından kaçınılmaz olarak huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinin de etkilendiği ifade edilen gerekçede, Avrupa'daki huzurevlerinde eksik tedbirler nedeniyle ciddi sayıda ölümler yaşandığı anımsatıldı. Nisan-mayıs verilerine göre Fransa'da en az 11 bin, İngiltere'de en az 15 bin, İspanya'da en az 16 bin, İtalya'da en az 8 bin yaşlının, bakımevlerinde hayatını kaybettiğine işaret edilerek, şöyle denildi:

"Dünyada yaşanan bu durum göz önüne alındığında ülkemizde de daha sıkı tedbirler alınmadığı sürece huzurevlerinde yeni vaka ve ölümlerin ortaya çıkacağı açıktır. Şubat 2020 verilerine göre ülkemizde huzurevlerinde kalan toplam yaşlı sayısı 27 bin 575'tir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 'Huzurevleri ile ilgili koronavirüs nedeniyle tüm önlemleri aldık' açıklamasına rağmen, en büyük risk grubu olan yaşlıların bir arada kaldığı huzurevlerinde koronavirüs vakaları görülmektedir. Çeşitli haber sitelerinde ve bazı kamu görevlerinin açıklamalarına göre 11 Mayıs 2020 itibarıyla Türkiye'de huzurevlerinde şu ana kadar 1030 vaka olurken, bunların yüzde 60'a yakınının taburcu edildiği belirtilmektedir. Bu rakamlar bile karantina altında oldukları halde yaşlıların Kovid-19'a yakalanmalarının engellenemediğini, alınan önlemlerin yetersizliğini ortaya koymuştur. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde yaşlılarımızın kaldıkları huzurevlerinde virüsten korunmaları için etkin mücadele yol haritasının belirlenmesi ve huzurevlerinde alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla Meclis araştırması açılmalıdır."
Anadolu Ajansı
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