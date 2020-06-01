1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet, 15 unvanda yer değiştirme sonuçlarını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1 ila 31 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan görev ve yer değişikliği taleplerini sonuçlandırdığını duyurdu.
 01 Haziran 2020 10:45
Yazdır
Diyanet, 15 unvanda yer değiştirme sonuçlarını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklama:

2020 Yılı Atama ve Nakil Sonuçları Duyurusu

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği; 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi, vaiz, şube müdürü, murakıp, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, sayman ve şef unvanlarında görev yapan personelin görev veya yer değiştirme talepleri değerlendirilmiştir.

Başkanlığımızca yer değişikliği uygun görülüp ataması gerçekleştirilenler, DİBBYS Programındaki (http://dibbys.diyanet.gov.tr) Bana Özel Menüsü altında yer alan Atama Nakil Sonucumu Göster bölümünden sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

Atama ve nakil talebinde bulunup hakkında yeni bir atama işlemi gerçekleştirilemeyen personele elektronik ortamda yer alan cevap dışında ayrıca yazılı bir cevap verilmeyecektir.

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PTT ATM'lerinden çipli TC kimlik kartıyla çekim imkanı
01 Haziran 2020 12:14		 MSB, personel izinleri ile ilgili emir yayınladı
01 Haziran 2020 11:55
İçişleri: Polis katiliyle ilgili iddiaları şiddetle reddediyoruz
01 Haziran 2020 11:36		 Geçmiş bayram kutlamasına gitti, 12 ev karantinaya alındı
01 Haziran 2020 11:30
Sağlık Bakanlığından spor salonlarına yönelik Kovid-19 tedbirleri
01 Haziran 2020 11:13		 Bakanlık, kronik hastalıklar listesini güncelledi
01 Haziran 2020 11:05
Cezaevlerinde 'kapalı görüş' başladı
01 Haziran 2020 09:42		 Üç ilimizin değişik bölgelerinde karantina kararı
01 Haziran 2020 09:18
55 kişi koronavirüse yakalandı, mahalle karantinaya alındı
01 Haziran 2020 07:11		 2020'de devlet tarafından yapılan bazı ödemeler ve tutarları
01 Haziran 2020 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:48 - Kocaeli'de tabancayla vurulan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı12:38 - Bakan Selçuk LGS'de iki yeni önlemin daha alındığını açıkladı12:26 - '4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun'12:25 - Gün ortasında dolar yükselişte12:24 - Tarım ve gıda ürünleri ithalatı hız kesti12:19 - Sınavlara kalan süre12:15 - AÖF'de okuyor olmak nafaka ödemeye engel midir?12:14 - PTT ATM'lerinden çipli TC kimlik kartıyla çekim imkanı12:10 - 7 belediye çalışanı zimmet'ten gözaltına alındı11:57 - Minibüsten 7 yerine 35 yolcu çıktı
11:55 - MSB, personel izinleri ile ilgili emir yayınladı11:54 - 'Trump'ın sığınağa götürüldüğü' iddia edildi11:49 - 'İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri başlıyor'11:43 - Tarımda yerel çeşitler ne kadar güvende?11:42 - 'İmalat sanayinde son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz'11:36 - İçişleri: Polis katiliyle ilgili iddiaları şiddetle reddediyoruz11:33 - Sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı11:31 - Gram altın 382 lira seviyelerinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankalarından düşük faizli yeni kredi paketi
İkinci elde hareketlilik: Sıfır otomobil almak imkansız hale geldi
Gayri resmi güvenlik soruşturması yapan işgüzar bürokratlar
PTT'den, kronik hastalıklardaki karmaşa için 3 maddelik açıklama
Dilek hemşireden acı haber: Hayatını kaybetti
Bakanlık, kronik hastalıklar listesini güncelledi
Meclis 48 gün sonra toplanıyor! İlk madde bekçiler
Emir subayını yakalayan ekip iğneyle kuyu kazmış
Valilik: Bıçakla öldürme, Kürtçe müzikten dolayı olmadı
Şehit Atakan Arslan'ın faili, ağzında jiletle polislere saldırmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 3
seyahat yasağı 1
kamu personelinin normal mesaisine dönmesi 7
yabancı kuralının 8 artı 2 olması 1
Yeşil 1
01.06.2020 sabahı 1
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
muharrem ince'nin canlı yayını terketmesi 4
bugün yazasım yok 5
tutun kolonyasi 2
SON İLANLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 Uzman Personel Alacak
DSİ 9. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege İhracatçı Birlikleri 4 İdari Memur Alacak
Ege Üniversitesi 200 İşçi Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 16 Personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam