Diyanet, 15 unvanda yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
|01 Haziran 2020 10:45
|Yazdır
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklama:
2020 Yılı Atama ve Nakil Sonuçları Duyurusu
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği; 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi, vaiz, şube müdürü, murakıp, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, sayman ve şef unvanlarında görev yapan personelin görev veya yer değiştirme talepleri değerlendirilmiştir.
Başkanlığımızca yer değişikliği uygun görülüp ataması gerçekleştirilenler, DİBBYS Programındaki (http://dibbys.diyanet.gov.tr) Bana Özel Menüsü altında yer alan Atama Nakil Sonucumu Göster bölümünden sonuçlarını öğrenebileceklerdir.
Atama ve nakil talebinde bulunup hakkında yeni bir atama işlemi gerçekleştirilemeyen personele elektronik ortamda yer alan cevap dışında ayrıca yazılı bir cevap verilmeyecektir.
DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|PTT ATM'lerinden çipli TC kimlik kartıyla çekim imkanı
01 Haziran 2020 12:14
|MSB, personel izinleri ile ilgili emir yayınladı
01 Haziran 2020 11:55
|İçişleri: Polis katiliyle ilgili iddiaları şiddetle reddediyoruz
01 Haziran 2020 11:36
|Geçmiş bayram kutlamasına gitti, 12 ev karantinaya alındı
01 Haziran 2020 11:30
|Sağlık Bakanlığından spor salonlarına yönelik Kovid-19 tedbirleri
01 Haziran 2020 11:13
|Bakanlık, kronik hastalıklar listesini güncelledi
01 Haziran 2020 11:05
|Cezaevlerinde 'kapalı görüş' başladı
01 Haziran 2020 09:42
|Üç ilimizin değişik bölgelerinde karantina kararı
01 Haziran 2020 09:18
|55 kişi koronavirüse yakalandı, mahalle karantinaya alındı
01 Haziran 2020 07:11
|2020'de devlet tarafından yapılan bazı ödemeler ve tutarları
01 Haziran 2020 06:40