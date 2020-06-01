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Yargıtay Başkanı müzakerelerin başladığını bildirdi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da müzakerelerin bugün başladığını bildirdi
 01 Haziran 2020 11:06
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Yargıtay Başkanı müzakerelerin başladığını bildirdi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında ceza ve hukuk daireleri ile genel kurullarda müzakerelerin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

Akarca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yargıtayın, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyduğunu belirtti.

Maske takılması, sosyal mesafe kuralına uyulması, el hijyenine dikkat edilmesi konularında gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Akarca, "Yargıtay Başkanlar Kurulu kararıyla 1 Haziran itibarıyla hukuk ve ceza dairelerinde, genel kurullarda müzakereler başlamış durumdadır, duruşmalar ise 16 Haziran'da başlayacaktır." bilgisini paylaştı.

Müzakere salonlarında üyelerin maske takacağını aktaran Akarca, müzakerelere katılan üyeler arası mesafenin 1,5 metre olması için de düzenleme yapıldığını anlattı.

Personelin de maske taktığını, Yargıtay binalarına girişlerde ateş ölçümü yapıldığını anlatan Akarca, çalışanların kullanım alanlarında da tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Akarca, Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından 13 Mart itibarıyla acil ve önem arz eden, zaman aşımı yakın olan dosyaların yanı sıra tutuklu dosyalarla ilgili hukuk ve ceza dairelerinde, Ceza Genel Kurulunda çalışmalar yürütüldüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"13 Mart'tan 1 Haziran'a kadar geçen sürede 9 bin 663 dosya karara bağlanmıştır. Bunların bir kısmı infaz yasasıyla ilgilidir. Diğerleri de tutuklu ve zaman aşımı yakın olan dosyalarla bağlantılıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da 31 bin 963 dosya tebliğnameye bağlanarak ilgili ceza dairelerine gönderilmiştir. Bunlarda da infaz kanunu kapsamına girenlere öncelik verilmiştir."

- "Yargıtayda şu anda pozitif vaka bulunmamaktadır"

Personelin yemekhanelere dönüşümlü olarak giriş yapacağını, masalarda en fazla iki kişinin oturacağını bildiren Akarca, personel servislerinde de gerekli önlemlerin alındığını, dezenfeksiyonların yapıldığını ifade etti.

Yargıtay Başkanı Akarca, şunları kaydetti:

"Salgının görüldüğü andan itibaren Yargıtayda sadece bir üyede koronavirüs tespit edildi, bu üyemiz de bir hafta içerisinde iyileşti. Testi pozitif çıkan 5 personelimizin de tedavisi tamamlandı. Yargıtayda şu anda üyelerimiz, hakimlerimiz, personelimiz arasında pozitif vaka bulunmamaktadır. Dava ve iş saatlerinin dışında ziyaretçi kısıtlaması sürdürülecektir."
Anadolu Ajansı
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