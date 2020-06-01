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Şehit Atakan Arslan'ın faili, ağzında jiletle polislere saldırmış

DİYARBAKIR'da kimlik kontrolü sırasında açılan ateşle şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın (31) faili M.E.C.'nin (25), gözaltına alındığında ağzında jiletle polislere saldırdığı ortaya çıktı. Kıyafetleri çıkarılıp aranan M.E.C.'nin iç çamaşırında da bir jilet bulunduğu bildirildi
 01 Haziran 2020 11:18
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Şehit Atakan Arslan'ın faili, ağzında jiletle polislere saldırmış

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cumartesi günü 'dur' ihtarında bulunan polis memuru Atakan Arslan'a tabancayla ateş açıp, şehit eden M.E.C.'nin, dün gözaltına alındığı hatırlatıldı. M.E.C.'nin, elleri önden kelepçeli halde ekip otosuyla götürüldüğü sırada ağzından çıkardığı jiletle polislere saldırıp, tehdit ettiği ve iç çamaşırının lastik bölümünde ikinci jilet ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve internet haberlerinde, 30 Mayıs 2020 günü şehit olan meslektaşımız polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden M.E.C. isimli şahsın yakalanması sonrasına ait olduğu bildirilerek çeşitli görüntülerin paylaşıldığının görülmesi üzerine konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Olayın faili M.E.C. isimli şahıs, yakalandıktan sonra ilgili adli birime intikal ettirmek üzere elleri önden kelepçelenmek suretiyle ekip otosuna bindirilmiş, şüpheli şahsın araç hareket halinde iken ağzından çıkardığı jilet ile görevli personelimize saldırması ve tehdit etmesi üzerine görevlilerimizce artan oranda maddi kuvvet uygulanmak suretiyle bahse konu jilet muhafaza altına alınmıştır. İlgili adli birime intikal ettirilen M.E.C. isimli şüpheli şahsın, ekip otosunda ağzından jilet çıkarmasıyla oluşan makul şüphe nedeniyle, kendisinin ve görevlilerimizin güvenliği sağlamak adına daha detaylı arama yapılacağı esnada direnmesi üzerine orantılı güç kullanılarak kıyafetleri çıkartılmış ve iç çamaşırının bel bölümündeki lastik kısmında bir adet jilet daha bulunmuştur. Gerçekleştirilen tüm işlemler ve adli inceleme yapmak üzere muhafaza altına alınan kesici aletler, yakalama, arama tutanağında yer almaktadır. Bazı sosyal medyada hesaplarında paylaşılan görüntü üst arama işlemi esnasında çekilmiş olup, konu ile ilgili idari tahkikat, tespit edildikten hemen sonra başlatılmıştır."

DHA
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