Şehit Atakan Arslan'ın faili, ağzında jiletle polislere saldırmış
|01 Haziran 2020 11:18
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cumartesi günü 'dur' ihtarında bulunan polis memuru Atakan Arslan'a tabancayla ateş açıp, şehit eden M.E.C.'nin, dün gözaltına alındığı hatırlatıldı. M.E.C.'nin, elleri önden kelepçeli halde ekip otosuyla götürüldüğü sırada ağzından çıkardığı jiletle polislere saldırıp, tehdit ettiği ve iç çamaşırının lastik bölümünde ikinci jilet ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında ve internet haberlerinde, 30 Mayıs 2020
günü şehit olan meslektaşımız polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden M.E.C.
isimli şahsın yakalanması sonrasına ait olduğu bildirilerek çeşitli görüntülerin
paylaşıldığının görülmesi üzerine konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur.
Olayın faili M.E.C. isimli şahıs, yakalandıktan sonra ilgili adli birime intikal
ettirmek üzere elleri önden kelepçelenmek suretiyle ekip otosuna bindirilmiş,
şüpheli şahsın araç hareket halinde iken ağzından çıkardığı jilet ile görevli
personelimize saldırması ve tehdit etmesi üzerine görevlilerimizce artan oranda
maddi kuvvet uygulanmak suretiyle bahse konu jilet muhafaza altına alınmıştır.
İlgili adli birime intikal ettirilen M.E.C. isimli şüpheli şahsın, ekip otosunda
ağzından jilet çıkarmasıyla oluşan makul şüphe nedeniyle, kendisinin ve görevlilerimizin
güvenliği sağlamak adına daha detaylı arama yapılacağı esnada direnmesi üzerine
orantılı güç kullanılarak kıyafetleri çıkartılmış ve iç çamaşırının bel bölümündeki
lastik kısmında bir adet jilet daha bulunmuştur. Gerçekleştirilen tüm işlemler
ve adli inceleme yapmak üzere muhafaza altına alınan kesici aletler, yakalama,
arama tutanağında yer almaktadır. Bazı sosyal medyada hesaplarında paylaşılan
görüntü üst arama işlemi esnasında çekilmiş olup, konu ile ilgili idari tahkikat,
tespit edildikten hemen sonra başlatılmıştır."
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