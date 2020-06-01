Sızma hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminin önlenerek, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|01 Haziran 2020 11:25
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