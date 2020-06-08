Maaşı ödenmeyen Belediyedeki memur, iş yapmıyorum diyebilir mi?

Soru: Halen bir belediyede memur olarak çalışmaktayım. Belediye başkanı maaş ödemiyor. Bu konuda maaş ödemediği için memurun iş görme eğiliminden vazgeçme durumu veya işe gitmeme hakkı bulunur mu?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 10. maddesine göre amirin maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranması, amirlik yetkisini kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanması zorunludur.

Kanunun 147. maddesinde aylık; bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para olarak tanımlanmış, 18. maddesinde ise kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilemeyeceği, aylık ve başka haklarının elinden alınamayacağı hükme bağlanmıştır. Kanunda yazılı hallere örnek olarak, aylıktan kesme cezası ile tecziye, görevden uzaklaştırma, tutukluluk veya gözaltına alınma hallerini gösterebiliriz. Bu durumlarda memurun aylığında kesinti yapılabilmektedir.

Diğer taraftan Türk Ceza Kanununun "Görevi kötüye kullanma" başlıklı 257. maddesinde, "(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde aylık memurun kanuni hakkı olup, bazı memurlara ödeme yapılırken bazılarına aylığının ödenmemesi amirin eşit davranma yükümlülüğünün ihlali ve açık bir kanunsuzluktur. Bu fiil ayrıca Türk Ceza Kanununda düzenlenen görevin kötüye kullanılması suçu tanımına uymaktadır.

Bu kapsamda aylığı ödenmeyen memur Kamu Denetçiliği Kurumu ve/veya Kamu Görevlileri Etik Kuruluna başvuru yapabilir, aylık ödenmemesi işleminin iptali ve ödenmeyen aylıklarının yasal faiziyle ödenmesi istemiyle idari yargıda dava açabilir, İçişleri Bakanlığına ve CİMER'e şikayette bulunabilir, ayrıca bu duruma sebebiyet veren amirleri hakkında suç duyurusunda bulunabilir.

Ancak, idare ile memur arasındaki iş ilişkisi sözleşme hukukuna değil statü hukukuna dayanmaktadır. Aylık ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle memurun da kanun ve diğer mevzuatla belirlenmiş görev ve sorumluluklarını ifa etmekten kaçınması mümkün değildir. Aksi bir durum memur açısından sorumluluk doğuracaktır.