1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı (Haziran)

Sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular başladı.
 01 Haziran 2020 11:33
Yazdır
Sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı

Başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" adresinden alınacak.

Bakanlık, 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini yarından itibaren 12 Haziran'a kadar alacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek.

Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

Başvuru için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavına yönelik çok önemli açıklama
21 Mayıs 2020 17:23		 MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama duyurusunu yayımladı
02 Mayıs 2020 12:37
Haziran ayı sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları açıklandı
03 Nisan 2020 18:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:48 - Kocaeli'de tabancayla vurulan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı12:38 - Bakan Selçuk LGS'de iki yeni önlemin daha alındığını açıkladı12:26 - '4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun'12:25 - Gün ortasında dolar yükselişte12:24 - Tarım ve gıda ürünleri ithalatı hız kesti12:19 - Sınavlara kalan süre12:15 - AÖF'de okuyor olmak nafaka ödemeye engel midir?12:14 - PTT ATM'lerinden çipli TC kimlik kartıyla çekim imkanı12:10 - 7 belediye çalışanı zimmet'ten gözaltına alındı11:57 - Minibüsten 7 yerine 35 yolcu çıktı
11:55 - MSB, personel izinleri ile ilgili emir yayınladı11:54 - 'Trump'ın sığınağa götürüldüğü' iddia edildi11:49 - 'İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri başlıyor'11:43 - Tarımda yerel çeşitler ne kadar güvende?11:42 - 'İmalat sanayinde son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz'11:36 - İçişleri: Polis katiliyle ilgili iddiaları şiddetle reddediyoruz11:33 - Sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı11:31 - Gram altın 382 lira seviyelerinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankalarından düşük faizli yeni kredi paketi
İkinci elde hareketlilik: Sıfır otomobil almak imkansız hale geldi
Gayri resmi güvenlik soruşturması yapan işgüzar bürokratlar
PTT'den, kronik hastalıklardaki karmaşa için 3 maddelik açıklama
Dilek hemşireden acı haber: Hayatını kaybetti
Bakanlık, kronik hastalıklar listesini güncelledi
Meclis 48 gün sonra toplanıyor! İlk madde bekçiler
Emir subayını yakalayan ekip iğneyle kuyu kazmış
Valilik: Bıçakla öldürme, Kürtçe müzikten dolayı olmadı
Şehit Atakan Arslan'ın faili, ağzında jiletle polislere saldırmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yabancı kuralının 8 artı 2 olması 1
Yeşil 1
evde kendi saçını kesenler 1
yarın 3
öğrenim kredisi 2
bilmiyorum 3
bana kalırsa 1
çok muhabbet tez ayrılık getirir 3
küstün mü sorusu 3
filip novak 1
SON İLANLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 Uzman Personel Alacak
DSİ 9. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege İhracatçı Birlikleri 4 İdari Memur Alacak
Ege Üniversitesi 200 İşçi Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 16 Personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam