MSB, personel izinleri ile ilgili emir yayınladı
|01 Haziran 2020 11:55
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Covid-19 salgını sebebiyle durdurulan yıllık izinler, 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanılacak olup, personelin yıllık izinleri ile ilgili hususlar aşağıya çıkarılmıştır.
* Yıllık izinleri Mart-Nisan-Mayıs 2020 aylarına planlı olup bu aylarda izne ayrılamayan personel, izinlerini sonbaharda (Ekim-Kasım-Aralık ayları) kullanacak. (Önemli ve acil durumlar hariç)
* Atamalı personel, yıllık izinlerini yeni atandıkları birliğe katılmayı müteakip kullanacak. (Acil durumlar hariç)
* Atamaya tabi olmayan personele, atamalı personel ilişik kesmeden önce yıllık izinleri kullandırılacak.
* Covid-19'a bağlı olarak kronik rahatsızlıkları nedeniyle idari izinli olan personel, 01 Haziran 2020 itibariyle görevine başlayacaktır.
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