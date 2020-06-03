2019 KPSS'ye girmiştim, 2020 KPSS'ye girmeme gerek var mı?

SORU: Merhaba ben 2019 kpss sınavına girenlerin 2020 kpss sınavından sonra yapılacak olan tercihlerde tercih hakları var mı onu öğrenmek istiyorum. Kafam çok karıştı eğer yoksa tekrar 2020 kpss sınavına girmem mı gerekecek ?

Cevaplarınız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

CEVAP: Bilindiği üzere 2019 yılı KPSS sınavı sadece A Grubu kadrolar ile öğrtemenlik alımlarına yöneliktir. 2019 KPSS sınav puanı A grubu alımlarda 2 yıl boyunca geçerli olacak. Ancak, 2019 KPSS puanı öğrtemenlik alımlarında 1 yıl süreyle geçerli olacak.

2020 KPSS ise öğretmenlik ve A Grubu alımların yanı sıra KPSS B grubu alımları da kapsamaktadır.

Dolaysıyla öğretmenlik alımlarına ve B grubu alımlara başvurmak istiyorsanız, 2020 KPSS'ye girmelisiniz.

Lisans düzeyindeki 2020 yılı KPSS'ye başvurular 30 Haziran ila 13 Temmuz 2020 tarihleri araısnda alınacak. Sınav ise 22 ve 23 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak

A ve B grubu alımın ne demek olduğuna yönelik olarak 2006 yılında yazdığımız dosya için tıklayınız.