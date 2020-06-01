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Kocaeli'de tabancayla vurulan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 10 yaşındaki çocuk tabancayla vurularak ağır yaralandı
 01 Haziran 2020 12:48
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Kocaeli'de tabancayla vurulan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 10 yaşındaki çocuk tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vural V. (25), Kuruçeşme Doğan Mahallesi Şeker Sokak'ta ablasıyla yaşayan sevgilisinin evine gitti.

Evin bahçesinden bir süre içeriyi izleyen Vural V, sevgilisinin ablasının kendisini fark etmesi üzerine, yanında bulunan tabancayla pencereye rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermi evde bulunan sevgilisinin yeğeni 10 yaşındaki Mehmet Ö'nün boynuna isabet etti.

Vural V, yaralanan Mehmet Ö'yü olay yerine geldiği ticari taksiyle çevredeki özel bir hastaneye götürdükten sonra kaçtı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, kaçan şüpheli Vural V. ve sevgilisini, İzmit ilçesinde bir evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Vural V, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı
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