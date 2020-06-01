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Güneydoğu'da normalleşmeyle 'düğün' heyecanı: Çubuklar hazır

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak iptal edilen düğünlerin normalleşme ile birlikte yeniden yapılmasını heyecanla bekliyor. Birçok çift yarım kalan hayallerinin gerçekleşmesi için düğünlerin yapılacağı tarihin açıklanmasını merakla beklerken, düğün salonlarında da koronavirüse karşı önlemler alınıyor.
 01 Haziran 2020 13:05
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Güneydoğu'da normalleşmeyle 'düğün' heyecanı: Çubuklar hazır

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak iptal edilen düğünlerin normalleşme ile birlikte yeniden yapılmasını heyecanla bekliyor. Birçok çift yarım kalan hayallerinin gerçekleşmesi için düğünlerin yapılacağı tarihin açıklanmasını merakla beklerken, düğün salonlarında da koronavirüse karşı önlemler alınıyor. Düğün salonları maske, dezenfektan ve halay çubukları ile davetlilerini ağırlamayı beklerken, yeni süreçte takı takma merasiminde ise değişikliğe gidilecek. Davetlilerin girişte verilen zarflara isimlerini yazarak takılarını takı kutusuna atması sağlanarak, gelin ve damat ile temas etmelerini önleyecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu etkinliklerin iptal edilmesiyle, evlilik hayali kuran çiftler de düğünlerini yapamadı. En mutlu günlerinde yakınları ve sevdikleriyle birlikte hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, normalleşme süreciyle birlikte umutlandı. Düğünlerin yeni dönemde nasıl yapılacağı sorusu da yanıt arıyor.

DÜĞÜN SALONLARINA REZARVASYON BAŞVURULARI

Salonların ne zaman açılacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak normalleşme süreciyle birlikte birçok çift, düğün salonlarına başvuruda bulunmaya başladı. Başvuruları alan ve tarihin bir an önce belirlenmesini bekleyen salon işletmecileri de kendi önlemlerini almaya başladı. Düğün salonlarını dezenfekte eden işletmeciler, kapasitelerini de yüzde 25'e göre yeniden düzenledi.

GELİN VE DAMAT İZOLE EDİLECEK

Salonlardaki masaların yarısını, kalan masalardaki sandalyelerin de yarısını depoya kaldırarak kapasitelerini yüzde 25'e göre düzenleyen işletmeciler, hazırlıklarını tamamladıklarını ve düğünlerin yapılacağı tarihi beklediklerini ifade etti. Gaziantep'te düğün salonu işleten Sait Karaşahin, salonlarını günlük olarak dezenfekte ettiklerini söyledi. Henüz ellerine genelge ulaşmadığını, ancak kendilerinin şu anda yüzde 25 kapasite ile hizmet verecek şekilde düzenlemeye gittiklerini anlatan Karaşahin, yeni süreçte düğünlerde kişisel teması önlemeye yönelik tedbirler aldıklarını ifade etti. Karaşahin, düğünde gelin ve damadı davetlilerden izole edeceklerini söyledi. Salonda gelin ve damat için ayrılan bölümü, şeritle kapatacaklarını anlatan Karaşahin, "Geleneklerimizde herkes gelin ve damadı kutlamak ister, onlarla birlikte halay çekmek ister. Biz de davetliler ile çiftlerimizin temasını gelin ve damadın bulunduğu bölümü izole ederek önleyeceğiz" dedi.

HALAY ÇUBUKLARI HAZIRLANDI

Düğünlere gelecek davetlilerin salona girişte ateşlerinin ölçüleceğini, ardından maske dağıtılarak ellerinin dezenfekte edileceğini belirten Sait Karaşahin, "Davetlilerimiz masalarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturacak. Masaların da birbirine uzaklığı yine sosyal mesafeye göre ayarlandı. Böylece hem masalar arası hem de aynı masadaki kişilerin temasını en aza indiriyoruz. Salonda da görevlilerimiz davetlileri sosyal mesafeye dikkat etmeleri için sürekli uyaracak. Düğünlerin olmazsa olmazı halaya da çözümümüzü bulduk. Hazırlattığımız 1,5 metre uzunluğunda tek kullanımlık veya dezenfekte edilebilir çubuklarımız ile davetlilere sosyal mesafeye uygun halay çekme imkanı tanıyacağız. Davetlilerimiz düğünlerde çubuklar ile birbirine temas etmeden halay çekebilecek. Her halayın ardından da çubukları tek kullanımlık ise imha edeceğiz, değilse anında dezenfekte edeceğiz" diye konuştu.

TAKIYI ZARFLA KUTUYA ATACAKLAR

Sait Karaşahin, yeni süreçte takı töreninin de olmayacağını söyledi. Geçmişte düğünlerde davetlilerin yanlarında getirdikleri takıları gelin veya damadın göğsüne taktığını ve sarılarak kutladığını hatırlatan Karaşahin, salgın nedeniyle bundan sonraki süreçte bunun mümkün olmayacağını ifade etti. Kendilerinin de bu noktada çözüm ürettiklerini kaydeden Karaşahin, "Biz davetliler ile çiftlerin temasını önlemek adına girişte maske ile birlikte birer de zarf vereceğiz. Düğün sonunda davetliler takılarını isimlerini yazacaklarını zarfa koyacak ve ardından gelin ve damadın bulunduğu noktadaki kutuya atacaklar. Böylece hem takısını takmış olacak hem de sosyal mesafeye uygun noktadaki takı kutusunun olduğu bölgeden gelin ve damadı tebrik etmiş olacak."

KIYAFET VE AKSESUAR ESNAFI DA DÜĞÜNLERİ BEKLİYOR

Gaziantep'te aksesuar ile kıyafet satışı yapan esnaf da düğünlerin başlamasını bekliyor. Mart ayından bu yana salgın nedeniyle düğünlerin ertelendiğini kaydeden esnaf, bir an önce düğün sezonunun açılmasını istiyor. Tarihin açıklanmaması nedeniyle satışların durgun olduğunu belirten esnaf Yunus Emre Akbulut, "Düğün sezonu kapandığından bu yana işlerimiz çok düştü. Yeniden düğünler ile ilgili tarih belirlenirse işlerimiz açılır. İnşallah bir an önce hayat normale döner, çiftlerimiz birbirine kavuşur biz de onların en mutlu günlerini güzelleştiririz" dedi.

Abiye kıyafeti satan Gökhan Arsoy da koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen düğünlerin başlamasını herkesin dört gözle beklediğini dile getirerek, "Yaz sezonu düğün sezonu olduğu için bölgemiz çok hareketli geçerdi. Şimdi yeni tarih belirlenmesi ile o eski canlı ve mutlu günleri yeniden yaşamayı arzuluyoruz" dedi.

ŞANLIURFA'DA RENGARENK DÜĞÜNLERE ÖZLEM

Güneydoğu'nun önemli kentlerinden olan ve renkli kıyafetlerin giyildiği düğünleri ile dikkat çeken Şanlıurfa'da da herkes eski günlerin özlemini duyuyor. Normalleşme planı ile salonların açıklanmasını bekleyen abiye kıyafeti satıcıları, rengarenk elbiseler ile mutlu düğünler yapılmasını arzuluyor. Nisan ile Ekim aylarının düğün sezonu olduğunu anlatan esnaflardan Ahmet Kaynak, "Şanlıurfa'da düğünler oldukça renkli oluyor. Bunun nedeni hem insanların mutluluğuna ortak olması hem de giyilen kıyafetlerdir. Biz her renkten abiye kıyafetler yapıyoruz ve herkes zevkine göre alıyor. Bu kıyafetleri giyen davetliler de düğünlerde renk cümbüşü oluşturarak ortaya unutulmaz bir tablo çıkarıyor. Şimdi işte o eski günlere dönmeyi bekliyoruz" diye konuştu.

1 Haziran'da başlayan normalleşme planının ardından özellikle kadınların elbise siparişi vermeye başladığını bazılarının da terzilerde özel dikim yaptırdığını anlatan esnaflardan Hüseyin Korkmaz, "Urfa'nın yöresel kıyafetleri bölge kadınları için vazgeçilmezdir. Düğünlerde de en çok tercih edilen yöresel kıyafet oluyor. Düğünler başlayınca çok ciddi yoğunluk yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

ÇİFTLER BİR AN ÖNCE TARİHİN AÇIKLANMASINI İSTİYOR

Hayalleri yarım kalan çiftler de bir an önce düğünlerin yapılacağı tarihin açıklanmasını istiyor. En mutlu günlerini sevdikleriyle paylaşmak için düğün yapmayı isteyen çiftler, "İsteğimiz bir an önce tarihin ve uyulacak kuralların belirlenmesi. Hayatı birbirimizle paylaşırken, sevdiklerimizin yanında olmasını istiyoruz" dedi.

Şanlıurfa'da nikah kıyan ve düğün yapamayan genç bir çift ise gelinlik ve damatlık ile fotoğraf çektirdi. Düğün yapamadıklarını ancak fotoğraf çektirerek mutlu olduklarını anlatan damat İbrahim Tüten, "Salgın nedeniyle düğün yapamadık. Nikah kıydık ve fotoğraf çekimine çıktık. Hakkımızda böylesi hayırlıymış. İnşallah süreç normale döner ve herkes düğününü yapabilir. İçimiz buruk oldu ancak sağlık her şeyden daha önemlidir" dedi.
DHA
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