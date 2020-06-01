1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul'da, mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,16 ve toptan fiyatlar yüzde 0,97 arttı.
 01 Haziran 2020 13:16
Yazdır
İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul'da, mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,16 ve toptan fiyatlar yüzde 0,97 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Mayıs 2020 fiyat indekslerini açıkladı.

Buna göre, mayısta İstanbul'da, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 2,16, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0,97 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 11,79, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 6,83 olarak gerçekleşti.

- Sektörel bazda değişim oranları

Mayıs 2020'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, ulaştırma harcamalarında yüzde 9,39, giyim harcamalarında yüzde 7,77, diğer harcamalar grubunda yüzde 3,61, konut harcamalarında yüzde 2,70, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,99, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,85, gıda harcamalarında yüzde 0,81 ve kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,17 artış yaşandı.

Mayısta toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre, kimyevi maddeler grubunda yüzde 21,06, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,61 ve mensucat grubunda yüzde 0,45 artış, madenler grubunda yüzde 1,00, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,75, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,72 ve gıda maddeleri grubunda yüzde 0,48 azalış kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otogaz fiyatlarına zam yapılması bekleniyor
01 Haziran 2020 13:41		 Ekonomistler mayıs ayı enflasyonu için ne dedi?
29 Mayıs 2020 14:38
Akaryakıta çifte zam yapıldı
20 Mayıs 2020 16:28		 Konut kredilerinde maliyet 4'te bir azaldı
20 Mayıs 2020 11:16
Benzin ve motorine zam yapıldı
18 Mayıs 2020 16:51		 Sebze meyve bollaştı, etiketler yine de el yakıyor
17 Mayıs 2020 08:11
Sebze arzı patladı, fiyatlar halde dip yaptı, markette fırladı
16 Mayıs 2020 15:26		 Akaryakıta çifte zam yapıldı
15 Mayıs 2020 16:35
MB, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
15 Mayıs 2020 15:16		 Taksi ve dolmuşçular: Yolcumuz yarı yarıya düşü, zam istiyoruz!
15 Mayıs 2020 11:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:47 - Muhafız Alayı darbe davasına virüs önlemleriyle devam edildi14:44 - Mobilya sektörü yeni faiz oranları ile 60 milyarlık satış hedefliyor14:40 - Dört ilin bazı bölgeleri karantinaya alındı14:35 - Ali Erbaş'tan yeni normal dönem açıklaması14:23 - Anadolu Adalet Sarayı 2 ay sonra normal mesaisine başladı14:16 - Türkiye'de araç sayısı artarken trafik kazaları azaldı14:08 - 45 günde iki yeni dev sağlık üssü kuruldu14:05 - Adaylık eğitimi uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilebilir mi?13:58 - Bu ilde salgın tekrar kontrol altına alındı13:55 - PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda 1 kişi karantinaya alındı
13:55 - Bir milyonerin hikayesi: Biletini 2 kez kaybetti ama...13:50 - Yeni kimlik kartı olanlar, ATM'den para çekebilecek13:46 - Teröristlerin şehit ettiği Uzman Onbaşının kanı yerde kalmadı13:41 - Otogaz fiyatlarına zam yapılması bekleniyor13:37 - MP internete açıldı... Sayısal oyunlar oynanabilecek13:30 - Burun estetiğini kimler yaptırabilir? Burun estetiği sonrası iyileşme süreci13:28 - Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davası yeniden görülüyor13:23 - Geçmiş bayram kutlamasına gitti, 12 ev karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankalarından düşük faizli yeni kredi paketi
İkinci elde hareketlilik: Sıfır otomobil almak imkansız hale geldi
Bakanlık, kronik hastalıklar listesini güncelledi
Gayri resmi güvenlik soruşturması yapan işgüzar bürokratlar
Meclis 48 gün sonra toplanıyor! İlk madde bekçiler
PTT'den, kronik hastalıklardaki karmaşa için 3 maddelik açıklama
Dilek hemşireden acı haber: Hayatını kaybetti
Şehit Atakan Arslan'ın faili, ağzında jiletle polislere saldırmış
Emir subayını yakalayan ekip iğneyle kuyu kazmış
Valilik: Bıçakla öldürme, Kürtçe müzikten dolayı olmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Eskiler 3
insanımızın serbest kaldığında kurallara uymaması 4
taze sıkılmış meyve suyu 2
öğrenim kredisi 2
pazar gününü evde geçirmek 3
en çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz 4
bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 3
filip novak 1
01.06.2020 kıraathane,cafe ve restoranların açılması 7
eski eşle aynı kurumda çalışmak 4
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 80 İşçi Alacak
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 Uzman Personel Alacak
DSİ 9. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege İhracatçı Birlikleri 4 İdari Memur Alacak
Ege Üniversitesi 200 İşçi Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam