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Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davası yeniden görülüyor

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, yerel mahkeme tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle "anayasayı ihlal" suçundan 28 sanığın mahkumiyetlerine yönelik verilen hükmü kısmen bozmasının ardından davanın yeniden görülmesine başlandı
 01 Haziran 2020 13:28
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davası yeniden görülüyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle "anayasayı ihlal" suçundan 28 sanıktan 24'üne yönelik verilen mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından, davanın yeniden görülmesine başlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar koronavirüs tedbirleri nedeniyle getirilmedi. Sanıkların bulundukları cezaevine Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanıldı.

Mahkeme başkanının Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okumasıyla başlayan duruşmada, müşteki Türkiye Büyük Millet Meclisi avukatı, mahkemenin direnme kararı vermesini istedi.

Duruşma savcısı da direnme kararı verilmesini isterken, duruşmada diyecekleri sorulan bazı sanıklar, darbe girişiminde "yardım eden" sıfatıyla da rol almadıklarını ve suçsuz olduklarını söyleyerek bozma ilamına uyulmasını talep etti.

Duruşma sanıkların bozma ilamına karşı taleplerinin alınmasıyla sürüyor.

- Davanın geçmişi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin 29 Kasım 2017'de açıkladığı kararında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanını ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle sanıklar eski Yüzbaşı Emre Eryüz, eski Üsteğmenler Cemil Esen, Mehmet Ali Akyan, Uğur Can Bekhan ile eski astsubaylar Recep Özcan, Sinan Torunoğlu, Erkan Taşdemir ve Sadullah Gökçe'nin, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.Fiilden sonraki davranış biçimleri, yargılama sürecinde pişmanlık gözlenmemesini göz önüne alan mahkeme, 8 sanığa takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Sanıklar Adem Erken, Alper Kamacı, Adli Aldemir, Cengiz Gümüş, Cihat Kucur, Eray Baytar, Fatih Kaya, Ferdi Erdoğdu, Gıyasettin Demir, İbrahim Donat, İbrahim Türkekul, Kadir Uyar, Muhammet Mustafa Şenel, Mümtaz Akyıldız, Ozan Gökbulak, Selami Göktürk, Serkan Bozkurt, Yavuz Türk, Yusuf Yaylaz ve Yüksel Özdemir'in "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanıkların yargılama sırasında gözlemlenen tutum ve davranışlarını ve verilen cezanın gelecekleri üzerindeki etkisini göz önüne alarak, cezalarını müebbet hapis cezasına düşürmüştü.

Mahkeme heyeti, 28 sanığa "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından dava açılmış ise de "anayasayı ihlal" suçundan mahkumiyet kararı verildiğinden bahsedilen suçların "geçitli suç" kuralları çerçevesinde eridiği anlaşıldığından sanıklara bu suçlardan ayrı ayrı karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 28 Mart 2018'de 28 sanığın, haklarında verilen hapis cezalarına ilişkin yaptıkları istinaf başvurularını karara bağlamış, yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna hükmetmişti. Sanıkların istinaf başvurularının esastan reddine karar veren ceza dairesi ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına karar vermişti.

Temyiz itirazlarını inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 sanıktan Emre Eryüz, Mehmet Ali Akyan, Recep Özcan ve Sadullah Göçen hakkındaki kararı onadı.

Ceza Dairesi, sanıklar Cemil Esen, Uğur Can Bekan, Sinan Torunoğlu, Erkan Taşdemir, Adem Erken, Adil Aldemir, Alper Kamacı, Cengiz Gümüş, Cihat Kucur, Eray Baytar, Fatih Kaya, Ferdi Erdoğdu, Gıyasettin Demir, İbrahim Türkekul, İbrahim Donat, Kadir Uyar, Muhammed Mustafa Şenel, Mümtaz Akyıldız, Ozan Gökbulak, Selami Göktürk, Sekan Bozkurt, Yavuz Türk, Yusuf Yaylaz ve Yüksel Özdemir hakkında "anayasayı ihlal" suçundan verilen hükmü bozarak, atılı suça "yardım eden" sıfatıyla iştirak ettiklerini değerlendirdi.
Anadolu Ajansı
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