Burun estetiğini kimler yaptırabilir? Burun estetiği sonrası iyileşme süreci

Burun estetiğini yaptırmanın birden fazla nedeni bulunmaktadır. Burun estetiği ne kadar kolay görünse de oldukça önemli bir estetik operasyon çeşidi arasında yer almaktadır. Burun estetiğini kimler yatırabilir?

Sorusuna ise şu şekilde cevap verilebilir:

Kişinin burnu oldukça uzun veya geniş ise

Burun içerisinde bulunan kemik kırı ya da çökük halde ise

Kaza yada belli bir travma sonrasında burnun şekli değiştiyse

Burun üzerinde gözlük kullanımı engelleyecek boyutta büyük bir kemer varsa

Burnun ucu düşük yapıya sahipse

Burun deliklerinden biri büyük diğeri küçük ise

Burnun aks kısmında gözle görülen bir eğrilik varsa

Burnun tıkanma nedeni burun şeklinden kaynaklanıyor ise

Kişiler bu durumda burun estetiği yaptırabilir. Uzman bir estetik cerrah aracılığı ile gerekli tedavi sürecini başlatabilir ve yukarıda saymış olduğumuz burun şikayetlerinden herhangi birini yaşıyor iseniz burun estetiğini gönül rahatlığı ile yaptırabilirsiniz.

Burun Estetiği Sonrası İyileşme Süreci

Burun estetiği yapıldıktan sonra kişi şaşırtıcı bir biçimde kendini hızla toparlamaktadır. Ameliyat işlemini deneyimli bir cerrah aracılığı ile geçiren çoğu hasta kısa sürede toparlanmaktadır ve bu duruma oldukça şaşırmaktadır. Hasta kişiler genel olarak burun estetiği ameliyatından sonra hafif ağrı ve sızı hissederler. Bazı hastalar ise, şişmiş burun dokularından ve şişmiş yüzden kaynaklı burun tıkanıklıkları ve yüzde meydana gelen morluk yana şikayet etmektedir.

Burun estetiği ameliyatı iyileşme süreci, diğer ameliyatlardaki iyileşme süreci gibi kişiden kişiye farklılık gösteren bir durumdur. Burun estetiği ameliyatından sonraki ilk haftada genel olarak büyük oranda toparlanma elde edilir. Bu süre sizin dışarı ile ilişkinizi rafa kaldıracağınız süre olarak belirlenir. Mümkün olduğunca uyurken başınızı yüksekte tutarak uyuyun ve rahatlayın. Burnunuzun üzerine buz uygulayın ve uzanın. İlk haftayı bu şekilde atlatmanız halinde ikinci hafta sizin için daha kolay geçecektir. Kişiler genellikle ilk hafta estetik ameliyatının büyük bir kısmını atlatırlar.

Burun Estetiği Sonrası İyileşme Süreci Nasıl Hızlandırılır?

Burun estetiği ameliyatını geçirdikten sonra bazı yöntemleri ve yolları izleyerek burnunuzun daha kısa sürede sağlığa kavuşmasını ve eskisi gibi olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bazı püf noktalar bulunmaktadır.

Bu püf noktalar ise şu şekilde sıralanabilir:

Uzman hekiminize bol bol soru sorun ve soru sormaktan çekinmeyin.

Aşırı eğlence ve dikkatsiz davranışlardan kaçının.

Burnunuzu çarpmaktan kaçınmanız gerekir.

Arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz.

Ameliyat sonrası burnunuzda oluşabilecek enfeksiyonlara dikkat edin.

Ameliyat sonrası doktorunuzun sizin için önermiş olduğu ilaçları dikkatli ve özenli bir şekilde alın.

Daha sonra yeni görüntünüzün tadını çıkarmaya başlayın.

Saymış olduğumuz bu püf noktalara dikkat ettiğiniz sürece burun estetik ameliyatınızın iyileşme sürecini diğer kişilere göre oldukça hızlı bir biçimde atlatabilirsiniz. Böylelikle normal yaşantınıza dönme işlemini de hızlandırmış olursunuz. Yukarıda saydığımız püf noktalara dikkat etmeniz oldukça büyük önem arz etmektedir. Hastalığın özellikle ilk haftasında, sizin tedavi sonrası süreci atlatmanıza büyük faydası olacaktır.

Burun Estetiği Sonrasında Bakım Nasıl Olmalı?

Ameliyattan sonra ilk hafta estetik operasyonun gerçekleştirildiği yere vazelin veya antibiyotik kullanmanız gerekmektedir. Ayrıca bir kulak çubuğu yardımı ile oksijenli su ile de oraya pansuman yapabilirsiniz. İlaçlarınızı uzman hekiminizin belirlediği ölçütlere dikkatli ve uygun şekilde kullanmalısınız. Sigara içiyorsanız, bu süreçte en az 2 hafta sigara içmeyi bırakmanız gerekir. Birinci hafta başınızı yüksekte tutmanız gerekmektedir. Bunun için yüksek bir yastıktan yardım alabilirsiniz. Ankara burun estetiği özelinde bilgi almak isterseniz bağlantıya tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

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