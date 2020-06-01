1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MP internete açıldı... Sayısal oyunlar oynanabilecek

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü: İdaremizce sanal bayilerimizin teknik altyapıları üzerinden internet aracılığıyla süper sayısal oyunların oynatılmasına saat 00.00 itibarıyla başlanılacak
 01 Haziran 2020 13:37
Yazdır
MP internete açıldı... Sayısal oyunlar oynanabilecek

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, internet aracılığıyla süper sayısal oyunların oynatılmasına saat 00.00 itibarıyla başlanılacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten süper sayısal oyunlara (Süper On Numara, Süper Şans Topu, Süper Sayısal Loto ve Para Loto) ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, sanal bayilerin teknik altyapıları üzerinden internet aracılığıyla bu oyunların oynatılmasına bugün gece yarısı itibarıyla başlanacak. Sayısal oyunlar için belirlenen oyun kuralları ve kolon ücretleri, süper sayısal oyunlar için de geçerli olmakla birlikte her iki oyun grubu için iki ayrı ikramiye havuzu oluşturulacak.

- Çekilişler internet sitesinden canlı yayınlanacak

Sayısal oyunlar için yapılacak çekiliş sonuçları (On Numara hariç olmak üzere) süper sayısal oyunlar için de geçerli olacak.

Ancak, Süper On Numara oyunu için idarece her gün saat 20.15'te ayrı bir çekiliş yapılacak. Bu kapsamda, pazartesi günleri Süper On Numara için saat 20.15, Sayısal On Numara için de saat 21.15'te ayrı ayrı çekiliş gerçekleştirilecek.

İdarenin Kızılay Binası'nda halka açık olarak ve noter huzurunda yapılacak çekilişler, internet sitesinden canlı yayınlanacak ve akabinde arşivden izlenebilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de araç sayısı artarken trafik kazaları azaldı
01 Haziran 2020 14:16		 45 günde iki yeni dev sağlık üssü kuruldu
01 Haziran 2020 14:08
Bir milyonerin hikayesi: Biletini 2 kez kaybetti ama...
01 Haziran 2020 13:55		 Güneydoğu'da normalleşmeyle 'düğün' heyecanı: Çubuklar hazır
01 Haziran 2020 13:05
'İşsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemeleri başlıyor'
01 Haziran 2020 11:49		 Veriler Türk insanının yeterli süt tüketmediğini ortaya koydu
01 Haziran 2020 11:10
'Uçaklar, otobüs ve trenlere göre daha güvenli'
01 Haziran 2020 10:50		 AKOM'dan İstanbul'da yağış uyarısı
01 Haziran 2020 10:27
Türkiye'nin geçiş güzergahında araç yoğunluğu arttı
01 Haziran 2020 10:26		 Salgınla mücadele asıl şimdi başlıyor
01 Haziran 2020 09:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:47 - Muhafız Alayı darbe davasına virüs önlemleriyle devam edildi14:44 - Mobilya sektörü yeni faiz oranları ile 60 milyarlık satış hedefliyor14:40 - Dört ilin bazı bölgeleri karantinaya alındı14:35 - Ali Erbaş'tan yeni normal dönem açıklaması14:23 - Anadolu Adalet Sarayı 2 ay sonra normal mesaisine başladı14:16 - Türkiye'de araç sayısı artarken trafik kazaları azaldı14:08 - 45 günde iki yeni dev sağlık üssü kuruldu14:05 - Adaylık eğitimi uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilebilir mi?13:58 - Bu ilde salgın tekrar kontrol altına alındı13:55 - PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda 1 kişi karantinaya alındı
13:55 - Bir milyonerin hikayesi: Biletini 2 kez kaybetti ama...13:50 - Yeni kimlik kartı olanlar, ATM'den para çekebilecek13:46 - Teröristlerin şehit ettiği Uzman Onbaşının kanı yerde kalmadı13:41 - Otogaz fiyatlarına zam yapılması bekleniyor13:37 - MP internete açıldı... Sayısal oyunlar oynanabilecek13:30 - Burun estetiğini kimler yaptırabilir? Burun estetiği sonrası iyileşme süreci13:28 - Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davası yeniden görülüyor13:23 - Geçmiş bayram kutlamasına gitti, 12 ev karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankalarından düşük faizli yeni kredi paketi
İkinci elde hareketlilik: Sıfır otomobil almak imkansız hale geldi
Bakanlık, kronik hastalıklar listesini güncelledi
Gayri resmi güvenlik soruşturması yapan işgüzar bürokratlar
Meclis 48 gün sonra toplanıyor! İlk madde bekçiler
PTT'den, kronik hastalıklardaki karmaşa için 3 maddelik açıklama
Dilek hemşireden acı haber: Hayatını kaybetti
Şehit Atakan Arslan'ın faili, ağzında jiletle polislere saldırmış
Emir subayını yakalayan ekip iğneyle kuyu kazmış
Valilik: Bıçakla öldürme, Kürtçe müzikten dolayı olmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
senli benli olmak 2
6-7 haziran 2020 hafta sonu 1
eski eşle aynı kurumda çalışmak 4
Yeşil 1
yarın 3
Google 4
abd'de yayılan olaylar 6
taze sıkılmış meyve suyu 2
hayal kırıklığı 1
çok muhabbet tez ayrılık getirir 3
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 80 İşçi Alacak
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 Uzman Personel Alacak
DSİ 9. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege İhracatçı Birlikleri 4 İdari Memur Alacak
Ege Üniversitesi 200 İşçi Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam