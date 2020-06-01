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Otogaz fiyatlarına zam yapılması bekleniyor

3 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazda 19 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
 01 Haziran 2020 13:41
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Otogaz fiyatlarına zam yapılması bekleniyor

3 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazda 19 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

İstanbul'da otogazın ortalama fiyatı 3,50-3,56 seviyesine yükselecek.
NTV
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