Otogaz fiyatlarına zam yapılması bekleniyor
3 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazda 19 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
|01 Haziran 2020 13:41
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