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Teröristlerin şehit ettiği Uzman Onbaşının kanı yerde kalmadı

Siirt'te Herekol kırsalında etkisiz hale getirilen PKK'lı 5 teröristin, 3 Mayıs'ta Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi.
 01 Haziran 2020 13:46
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Teröristlerin şehit ettiği Uzman Onbaşının kanı yerde kalmadı

Siirt'te Herekol kırsalında etkisiz hale getirilen PKK'lı 5 teröristin, 3 Mayıs'ta Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt Herekol kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde sürdürülen ve gri kategoride aranan Nahide Timur ve Dilan İlhan'ın da arasında bulunduğu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor.

Yapılan incelemede, etkisiz hale getirilen teröristlerin, 3 Mayıs'ta Pervari ilçesine bağlı Doğanköy kırsalı Hık Tepe bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Gündeş'in şehit edildiği saldırının failleri olduğu tespit edildi.

- Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Öte yandan, bölgede arama yapan jandarma ekipleri, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Erzak tespit köpeği Çaki'nin de yer aldığı aramada, iki M16 piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 6 el bombası, teröristlerin yıllarında kış üslenmesi için hazırladığı ve içerisinde çok miktarda gıda malzemesi bulunan 2 sığınak/erzak deposu, sözde Herekol Cephe Karargahı ve YJA-STAR Grubunun kullandığı 2 büyük telsiz, çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ve bunların yapımında kullanılan bol miktarda malzeme, 5 sırt çantası, 5 termal kıyafet ile şemsiye ve gizleme ağı, çok sayıda sivil kıyafet, muhtelif yaşam malzemesi, örgütsel resim ve dokümanlar bulundu.

Siirt'in Herekol kırsalında 29 Mayıs'ta iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Bunlardan ikisinin 500 bin lira ödülle aranan ve gri kategoride yer alan sözde Herekol Cephe YJA- Star sorumlusu "Beritan Van" kod adlı Nahide Timur ile sözde Herekol Cephe YJA- Star takım sorumlusu "Serhildan Evrak" kod adlı Dilan İlhan olduğu belirlenmişti.

Etkisiz hale getirilen diğer bir teröristin ise sözde Herekol sorumlusu "Sidar Kamışlı" kod adlı terörist olduğu tespit edilmişti.
Anadolu Ajansı
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