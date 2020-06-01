1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ilde salgın tekrar kontrol altına alındı

Elazığ'da bayram öncesi gelen ziyaretçilerle sıfırlanan Korona virüs (Kovid-19) vaka sayısının tekrar artmaya başlamasının ardından kentte alınan tedbirlerle 10 gündür yeni vaka görülmediği bildirildi.
 01 Haziran 2020 13:58
Yazdır
Bu ilde salgın tekrar kontrol altına alındı

Elazığ'da bayram öncesi gelen ziyaretçilerle sıfırlanan Korona virüs (Kovid-19) vaka sayısının tekrar artmaya başlamasının ardından kentte alınan tedbirlerle 10 gündür yeni vaka görülmediği bildirildi.

Korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yoğun tedbirler alındı. Alınan tedbirler sayesinde kentte ilk salgın kısa sürede kontrol altına alınarak vaka sayısı sıfıra kadar indirildi. Ancak Ramazan Bayramı öncesinde sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan kente il dışından gelenler nedeniyle 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. İkinci dalga salgını yaşayan kentte Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, yeni tedbirler aldı, testleri pozitif çıkanların ikamet ettikleri 4 bina karantinaya alındı, şehirde maskesiz dolaşmak yasaklandı. Bu tedbirlerin alınmasıyla birlikte salgının yayılımı engellendi. Alınan tedbirler sayesinde kentte 10 gündür vaka görülmediğini Vali Çetin Oktay Kaldırım açıkladı. Vali Kaldırım ayrıca, kentte bugüne kadar 69 vaka görüldüğünü, şuanda 10'unun ise hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirmişti.

Maske ve 14 gün karantina kuralı sürüyor

Yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte vatandaşları uyaran Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Bugün salgında yeni döneme girdik, kontrollü sosyal hayat dönemine. Maske, mesafe ve el temizliği. Bu 3'üne riayet edelim. İl dışından gelenler için 14 gün karantina tedbirimiz devam edecek. Kurallara uyarak bu dönemi hep birlikte başaracağız. İlimizde alınan sıkı tedbirler sonucu 10 gündür yeni vaka yok. Dışarıdan gelenlerin bulaş getirme riskine karşı bu önlemi almak durumundayız" dedi.

Öte yandan valilik, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da halka açık alan olan park, bahçe, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma gibi faaliyetlere açıldığını, yerleşim yeri içi park ve bahçelerde mangal yapmanın ise yasak olduğunu bildirdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karadeniz yaylaları ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor
31 Mayıs 2020 22:42		 6 bin yıllık at üstündeki insan figürlü rölyef tahrip edildi
31 Mayıs 2020 22:25
Ilıca Şelalesi ziyaretçileriyle buluşmayı bekliyor
31 Mayıs 2020 22:20		 Ege'deki turizm merkezleri 'kontrollü tatile' hazır
31 Mayıs 2020 22:16
İstanbul'daki plajlarda hazırlıklar tamamlandı
31 Mayıs 2020 18:51		 Yeşilin ve mavinin buluştuğu Keşiş Gölü hayran bırakıyor
31 Mayıs 2020 18:34
Dalyan sazlıkları yine turistlerin gözdesi olacak
31 Mayıs 2020 18:21		 'Sigarasız mahalle'nin sadece yüzde 8'i tütün kullanıyor
31 Mayıs 2020 18:07
Bolu'nun doğa harikaları ziyarete açılıyor
31 Mayıs 2020 17:43		 Hazin hikayesi ile duygulandırıyor, görüntüsü ile büyülüyor
31 Mayıs 2020 17:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:47 - Muhafız Alayı darbe davasına virüs önlemleriyle devam edildi14:44 - Mobilya sektörü yeni faiz oranları ile 60 milyarlık satış hedefliyor14:40 - Dört ilin bazı bölgeleri karantinaya alındı14:35 - Ali Erbaş'tan yeni normal dönem açıklaması14:23 - Anadolu Adalet Sarayı 2 ay sonra normal mesaisine başladı14:16 - Türkiye'de araç sayısı artarken trafik kazaları azaldı14:08 - 45 günde iki yeni dev sağlık üssü kuruldu14:05 - Adaylık eğitimi uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilebilir mi?13:58 - Bu ilde salgın tekrar kontrol altına alındı13:55 - PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda 1 kişi karantinaya alındı
13:55 - Bir milyonerin hikayesi: Biletini 2 kez kaybetti ama...13:50 - Yeni kimlik kartı olanlar, ATM'den para çekebilecek13:46 - Teröristlerin şehit ettiği Uzman Onbaşının kanı yerde kalmadı13:41 - Otogaz fiyatlarına zam yapılması bekleniyor13:37 - MP internete açıldı... Sayısal oyunlar oynanabilecek13:30 - Burun estetiğini kimler yaptırabilir? Burun estetiği sonrası iyileşme süreci13:28 - Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davası yeniden görülüyor13:23 - Geçmiş bayram kutlamasına gitti, 12 ev karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankalarından düşük faizli yeni kredi paketi
İkinci elde hareketlilik: Sıfır otomobil almak imkansız hale geldi
Bakanlık, kronik hastalıklar listesini güncelledi
Gayri resmi güvenlik soruşturması yapan işgüzar bürokratlar
Meclis 48 gün sonra toplanıyor! İlk madde bekçiler
PTT'den, kronik hastalıklardaki karmaşa için 3 maddelik açıklama
Dilek hemşireden acı haber: Hayatını kaybetti
Şehit Atakan Arslan'ın faili, ağzında jiletle polislere saldırmış
Emir subayını yakalayan ekip iğneyle kuyu kazmış
Valilik: Bıçakla öldürme, Kürtçe müzikten dolayı olmadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yabancı kuralının 8 artı 2 olması 1
muharrem ince'nin canlı yayını terketmesi 5
taze sıkılmış meyve suyu 2
01.06.2020 kamu bankaları kredi paketleri 3
İstanbul'un fethinin 567.yıldönümü 1
corona virüs vaka sayısı 2
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 2
Google 4
en çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz 4
çok muhabbet tez ayrılık getirir 3
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi 80 İşçi Alacak
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 Uzman Personel Alacak
DSİ 9. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege İhracatçı Birlikleri 4 İdari Memur Alacak
Ege Üniversitesi 200 İşçi Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam