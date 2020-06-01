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45 günde iki yeni dev sağlık üssü kuruldu

Sağlık yatırımlarıyla adından söz ettiren İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ikisinin yapımı, birinin de aslına uygun restorasyonu olmak üzere çalışmaların sürdüğü üç hastane, 45 gün içerisinde tamamlanarak hizmete alındı.
 01 Haziran 2020 14:08
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45 günde iki yeni dev sağlık üssü kuruldu

Türkiye, bazı ülkelerde sağlık sistemlerinin çökmesine neden olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kararlılıkla sürdürdüğü mücadelesine devam ederken, bir yandan da birçok yeni hastaneyi tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundu.

Son yıllarda yaptığı sağlık yatırımlarıyla bölgesinin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelen Türkiye, ülke insanın yanı sıra birçok yabancı hastaya da sağlık turizmi kapsamında hizmet veriyor.

Yerli ve yabancı birçok hastanın uğrak noktası olan İstanbul, şehir hastaneleri başta olmak üzere yapılan sağlık yatırımlarıyla adından söz ettiriyor.

Bu kapsamda aynı zamanda pandeminin de en çok hissedildiği şehir olan kentte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yapımına başlanan ve 45 gün içerisinde tamamlanan üç hastane daha hizmete alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı yerleşkesine yapılacağını müjdelediği "çok amaçlı acil durum hastaneleri" özverili çalışmaların sonucunda tamamlandı.

Öte yandan 2. Abdühamit'in yadigarı olan ve yaklaşık bir asır boyunca askeri hastane olarak hizmet veren Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi de aslına uygun olarak restore edilerek yeniden sağlık sistemine kazandırıldı.

- Patoloji duayeni Türk hekiminin ismi bu hastanede yaşayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarının ardından hızla inşasına başlanan Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ndeki "çok amaçlı acil durum hastanesi" 29 Mayıs'da düzenlenen törenle hizmete alındı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün isminin yaşatılacağı hastane, depremde zarar görmeyecek şekilde tek katlı yapıda inşa edildi.

Salgın, deprem ve her türlü afette hizmet verecek hastane, pandemi sonrası dönemde de giderek büyüyen sağlık turizminde etkin rol oynayacak

75 bin metrekarelik kapalı alana kurulan hastane, gerektiğinde her odası yoğun bakım ünitesine dönüştürülen 1008 yatak kapasitesine sahip.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile kentin yoğun bakım yatak sayısı daha da yükselirken, tesisteki 100'e yakın diyaliz ünitesiyle kronik böbrek hastalarının ihtiyacı karşılanacak.

Tam teşekküllü 16 ameliyathaneye sahip olan hastane, her alanda uzman sağlık personeli ve ileri tıp teknolojileriyle donatıldı.

Havalimanına yakınlığıyla stratejik bir konuma sahip olan hastane, yakınındaki pistlerle şehir dışından ve yurt dışından getirilecek hastaların uçaktan iner inmez sağlık hizmetine kavuşmasını sağlayacak.

Hastane, aynı zamanda diğer acil durum hastaneleriyle Kovid-19 pandemisinde etkin rol alarak, normalleşme sürecinin hızlanmasına katkı sunacak.

Hastane, pandemi döneminde kalıcı olarak hizmete açılan tüm diğer sağlık yatırımları gibi Türkiye'nin geleceğe attığı adımlarında önemli görevler alacak.

İstanbul, art arda gerçekleşen yeni büyük yatırımlarla dünyanın yeni sağlık üssü olma görevini üstlenecek.

- "Hocaların hocasının" isminin verildiği hastane pandemi sonrası da hizmet verecek

Atatürk Havalimanı yerleşkesi içerisine salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi de dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete alındı.

Yıllarca enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalı başkanlığı yapmış iç hastalıkları duayeni Prof. Dr. Dilmener'in isminin yaşatılacağı hastane, İstanbul'un sağlık sistemine önemli katkılar sunacak.

"Yoksulların doktoru", "Hocaların hocası" olarak da anılan ve Kovid-19 nedeniyle hayata gözlerini kapatan Prof. Dr. Dilmener'in adının ölümsüzleştirildiği hastane de 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Sağlık turizmine önemli katkılar sunacak sağlık tesisi, depremden etkilenmeyen yatay bir mimariye sahip.

Temelinin atıldığı ilk günden bu yana hummalı çalışmaların sürdürüldüğü sağlık tesisinin inşası sırasında yaklaşık 4 bin personel 3 vardiya şeklinde görev yaptı.

Sağlık tesisi, 125 bin metrekare alana kurulurken, peyzaj ve otopark alanı için 50 bin metrekare ayrıldı. 500 araçlık otoparka sahip hastanenin, 75 bin metrekarelik kapalı alanı bulunuyor.

Her odası istenildiğinde yoğun bakım ünitesine dönüştürülebilen 1008 yatak kapasiteli hastanede tam teşekküllü 16 ameliyathane, 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, her alanda uzman sağlık personeli ve ileri tıbbi teknolojiyle donatıldı.

Pandemi döneminde etkin görev alması planlanan tesis, havalimanlarına yakınlığı ve stratejik konumu dolayısıyla sağlık turizmi açısından da önem taşıyor.

- İhya edilen ecdat yadigarı da şifa dağıtmaya devam edecek

Ömrünü iyiliğe ve insanları iyileştirmeye adamış, yaptığı çalışmalar, ücretsiz olarak iyileştirdiği ihtiyaç sahipleri ve yüzlerce öğrenciye verdiği burslarla tanınan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un adı da ecdat yadigarı Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesinde yaşayacak.

1881'de Sultan 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan, 1985'e kadar askeri hastane, 2012'ye kadar kışla olarak kullanılan yapının restorasyon projesi geçen yıl hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 45 günde aslına uygun olarak restore edilen ecdat mirası, dün hizmete açıldı.

Balkan, Birinci Dünya ve Çanakkale savaşları sırasında önemli görevler üstlenen hastane, bugün de Kovid-19 mücadelesine önemli katkılar sunacak.

Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, 23 dönüm arazi üzerinde 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Akıllı bina olarak hizmet verecek hastanede, 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak bulunuyor.

İleri tıp teknolojileriyle donatılan 2. Abdülhamit Han'ın mirası hastane, Kovid-19'da etkin rol oynayarak normalleşme sürecine önemli katkılar sağlayacak.

Anadolu Ajansı
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