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Türkiye'de araç sayısı artarken trafik kazaları azaldı

Türkiye'de araç sayısı son 11 yılda yüzde 61 artışla 23 milyonu geçti. Ancak devreye alınan emniyetli otoyol projeleriyle araç sayısındaki büyük artış trafik kazalarına yansımadı.
 01 Haziran 2020 14:16
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Türkiye'de araç sayısı artarken trafik kazaları azaldı

Türkiye'de araç sayısı son 11 yılda yüzde 61 artışla 23 milyonu geçti. Ancak devreye alınan emniyetli otoyol projeleriyle araç sayısındaki büyük artış trafik kazalarına yansımadı. KGM verilerine göre 2009-2019 yılları arasında Türkiye'de 26 bin 300 km otoyolun yapımı tamamlandı. 2009 yılında 1 milyon 53 bin olan trafik kazası sayısı, geçtiğimiz yıl 1 milyon 168 bin oldu. Kaza sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında azalış kaydetti.

Türkiye'de çok can yakan trafik canavarına artık 'dur' deniyor. Son yıllarda devreye alınan emniyetli otoyol projeleri ve bağlayıcı görevi üstlenen köprüler ile kaza oranları stabil tutuldu. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre 2009-2019 yılları arasında Türkiye genelinde 26 bin 300 km otoyolun yapımı tamamlandı.

Türkiye genelinde son 11 yılda araç sayısı yüzde 61'lik artarken, trafik kazaları bu periyotta nüfus ve araç sayısındaki artışa göre azalış içerisinde bulunuyor. TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre; 2009 yılında 1 milyon 53 bin trafik kazası yaşanan Türkiye'de, geçtiğimiz yılın rakamı 1 milyon 168 bin 14 oldu. Son 11 yıllık dönemde kaza sayısı ise 13,4 milyon olarak gerçekleşti.

Ölüm sayısı 2009 yılına yakın seyretti

Zaman, konfor ve tasarruf sağlayan otoyol ve bölünmüş yol projelerinin etkisiyle araç sayısındaki artışa göre azalan kaza sayısı, ölüm rakamlarını aşağı çekti. Kaza oranlarında ölüm oranına bakıldığında ise, Türkiye'de 2019 yılında meydana gelen 174 bin 896 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 5 bin 473 kişi hayatını kaybetti. 2019 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 21 azalırken, yaralanan kişi sayısı da yüzde 9 oranında düştü. 2009 yılında bu rakam 4 bin 324 olarak gerçekleşmişti.

Toplam nüfusun araç sahipliği oranı yüzde 24

Türkiye'nin son 11 yılda nüfusu incelendiğinde ise, 2009 yılında 72,5 milyon olan rakam geçtiğimiz yıl yüzde 12,75 artarak 83,2 olarak gerçekleşti. Bahsedilen yıllar içerisinde toplam nüfusun araç sahipliği oranı ise yüzde 24 olarak gerçekleşti.

Yıllar bazında araç sayısı yüzde 61 arttı

Türkiye'deki araç sayısının 2009 yılında 2019 yılına kadar kademeli olarak arttığını görebiliyoruz. 2009 yılında 14 milyon 316 bin adet araç sayısı, geçtiğimiz yıl 23 milyon 156 bin olarak geçekleşti. Araç sayısında 2009 yılına göre yüzde 61 oranında artış göze çarpıyor. Buna paralel olarak Türkiye nüfusunda da 2009 yılına göre ciddi oranda artış göze çarptı. 2009 yılında 72,5 milyon olan Türkiye nüfus rakamı geçtiğimiz yıl yüzde 12,75 artarak 83,2 olarak gerçekleşti.

YIL KAZA ÖLÜ YARALI NÜFUS ARAÇ SAYISI

2009 1.053.346 4,324 201,38 72.561.312 14.316.700

2010 1.106.201 4,045 211,496 73.722.988 15.095.603

2011 1.228.928 3,835 236,074 74.724.269 16.089.528

2012 1.296.634 3,75 268,079 75.627.384 17.033.413

2013 1.207.354 3,685 274,829 76.667.864 17.939.447

2014 1.199.010 3,524 285,059 77.695.904 18.828.721

2015 1.313.359 7,53 304,421 78.741.053 19.994.472

2016 1.400.000 7,3 303,812 79.814.871 21.090.424

2017 1.202.716 7,427 303,383 80.810.525 22.218.945

2018 1.229.364 6,675 307,071 82.003.882 22.865.921

2019 1.168.144 5,473 283,234 83.154.997 23.156.975
İhlas Haber Ajansı
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