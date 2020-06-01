1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gölcük, Abant ve Yedigöller'e randevuyla giriş yapılacak

Bolu'daki Gölcük ve Abant tabiat parklarıyla ile Yedigöller Milli Parkı'na tatilciler randevu sistemi ile girebilecek
 01 Haziran 2020 15:00
Yazdır
Gölcük, Abant ve Yedigöller'e randevuyla giriş yapılacak

Yeni tip koronaviriüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında doğal güzellikleri ile yerli yabancı tatilcilerin gözde mekanı olan Gölcük ve Abant tabiat parklarıyla Yedigöller Milli Parkı'na tatilciler randevu sistemi ile giriş yapacak.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında mart ayının ortalarından itibaren faaliyetleri durdurulan tabiat parkları, milli parklar, lokantalar, pazarlar, havuz, hamamlar, spa merkezleri, kaplıcalar gibi iş yerlerinin normalleşme planı dahilinde pazartesi günü itibarıyla açıldığını söyledi.

Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Ümit, "Bakanlıklarca belirlenmiş ve bundan sonra da şartlara göre belirlenecek olan kurallara harfiyen uyulması noktasında bütün hemşehrilerimden hassasiyet bekliyorum. Her gün hala pozitif vakalarla karşılaşıyoruz. Koronavirüs salgını henüz bitmiş değil, devam ediyor. Kontrol altına alındı. Kontrolden çıkmaması için tedbirlere tam olarak uymamız gerekiyor. Bu tedbirlerin olmazsa olmaz şartı temelde sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen şartları. Hiçbir şekilde kalabalıklar bir araya gelmemeli. Hastalığı olan ve rahatsız olan kişi evinden çıkmamalı. Rahatsız olan kişiler diğer insanlarla bir araya gelmemeli. Kendi sağlık tedbirlerini almalı. Konulan kurallara harfiyen uyulmalı. Aksi takdirde bu güzel günler başa dönebilir." diye konuştu.

Gölcük ve Abant tabiat parklarıyla Yedigöller Milli Parkı'nı randevulu yerler haline getireceklerini belirten Vali Ümit, "Bugün startını verdik. Bu süre içerisinde oradaki faaliyetleri ve yoğunluğu da görerek daha rahat karar verme imkanımız olacak. Gölcük, Abant ve Yedigöller'in kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor." dedi.

- "Bu salgın bunu gerektiriyor"

Vali Ümit, talebin çok yoğun olduğu tabiat ve milli parklara vatandaşların gelmeden önce elektronik sistem üzerinden müracaatlarını yapacaklarını anlatarak, tatilcilerin gidecekleri yerler için izinlerini buralardan alacaklarını, izin aldıktan sonra gidecekleri yere geldiklerinde izin belgelerini ve kimliklerini yetkililere göstererek giriş yapabileceklerini bildirdi.

Belirlenen kapasiteye göre ziyaretçi alınacağının ve kapasitenin üzerine çıkılmayacağını vurgulayan Ümit, "Dolayısı ile her isteyen her istediğinde gelme imkanına sahip olmayacak. Genel sağlık bunu gerektiriyor. Bu salgın bunu gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Bolulu ve dışarıdan gelecek olanların ayrımının yapılacağına işaret eden Ümit, tabiat parkı ve milli parkların bir bölümünün Bolulu vatandaşlara ayrılacağını aktardı.

Vali Ümit, tabiat ve milli parklara girişin ücretli olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"O ücret devam edecek. Diğer hizmetler aynı şekilde devam edecek. Çok kalabalık ve yoğun olması nedeniyle özellikle kış aylarında araçlar yollarda kalıyor. Vatandaşlarımız bu konuda mağdur oluyor. Mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla konuyu elimine etmemiz gerekiyor. Yerli ve yabancılar için ayrı ayrı kontenjanlar belirlenmek suretiyle durum planlı bir şekilde kontrol altına alınacak. Faaliyetler, çalışmalar başladı. Mümkün olan en kısa süre içerisinde de bu işlemler devreye girecek."

Tabiat ve milli parklardaki olta balıkçılığı ile ilgili de tedbirler almaları gerektiğini vurgulayan Ümit, "Çünkü önce sağlık sonra diğer işlemler geliyor. Sağlığın ayakta kalabilmesi için bazı hobilerimizden, bazı alışkanlıklarımızdan kısmen de olsa feragat etmek zorundayız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sürüsü, 6 aracı, villası olanlar da 1000 liralık yardıma başvurmuş
01 Haziran 2020 15:59		 Topkapı Sarayı 3 altın kuralla yeniden açıldı
01 Haziran 2020 15:09
Bu ilde salgın tekrar kontrol altına alındı
01 Haziran 2020 13:58		 Karadeniz yaylaları ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor
31 Mayıs 2020 22:42
6 bin yıllık at üstündeki insan figürlü rölyef tahrip edildi
31 Mayıs 2020 22:25		 Ilıca Şelalesi ziyaretçileriyle buluşmayı bekliyor
31 Mayıs 2020 22:20
Ege'deki turizm merkezleri 'kontrollü tatile' hazır
31 Mayıs 2020 22:16		 İstanbul'daki plajlarda hazırlıklar tamamlandı
31 Mayıs 2020 18:51
Yeşilin ve mavinin buluştuğu Keşiş Gölü hayran bırakıyor
31 Mayıs 2020 18:34		 Dalyan sazlıkları yine turistlerin gözdesi olacak
31 Mayıs 2020 18:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:32 - Ankara'da bıçaklanarak öldürülen gencin babası konuştu16:30 - MEB, idari personelin göreve başlamasını istedi16:24 - Millet Kütüphanesine gitmeden önce doluluğu takip edin16:22 - Mesai arkadaşları Dilek Hemşireye ağladı16:19 - Balıkesir'deki darbe girişimi davasında tutukluluğa devam kararı16:15 - E-Nabız çöktü, sabahtan bu yana hizmet veremiyor16:06 - Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi fabrika gibi çalışıyor16:04 - Kamu kurumları, kronik hastalık belgelendirmesinde, PTT'yi örnek alabilir15:59 - Sürüsü, 6 aracı, villası olanlar da 1000 liralık yardıma başvurmuş15:56 - Bakan Varank'tan rekor fiyatla satılan Peak Games'e tebrik
15:54 - MEB'den öğrencilerin sınıf geçme durumuna dair yazı15:48 - Bakanlık kütüphane ve kahvelerde alınacak virüs önlemlerini açıkladı15:40 - CHP'li Özel ve Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'nda15:34 - Hastaneler de normalleşiyor... Bakanlık yeni tedbirleri açıkladı15:31 - Yerli Türk oyun firması Peak 1,8 milyar dolara satıldı15:24 - Kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı15:17 - MEB: Özel okullar, yüz yüze telafi eğitimi yapacak15:09 - Topkapı Sarayı 3 altın kuralla yeniden açıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankalarından düşük faizli yeni kredi paketi
İkinci elde hareketlilik: Sıfır otomobil almak imkansız hale geldi
Bakanlık, kronik hastalıklar listesini güncelledi
Meclis 48 gün sonra toplanıyor! İlk madde bekçiler
Gayri resmi güvenlik soruşturması yapan işgüzar bürokratlar
PTT'den, kronik hastalıklardaki karmaşa için 3 maddelik açıklama
Dilek hemşireden acı haber: Hayatını kaybetti
Şehit Atakan Arslan'ın faili, ağzında jiletle polislere saldırmış
Emir subayını yakalayan ekip iğneyle kuyu kazmış
MEB: Özel okullar, yüz yüze telafi eğitimi yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erdoğan iktidardan düşerse türkiye yıkılır 1
küstün mü sorusu 3
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
a101 1
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 2
evde kendi saçını kesenler 1
sansür 2
özel okulların 15 ağustos'ta telafi eğitimine başlaması 1
hayal kırıklığı 1
Eskiler 3
SON İLANLAR
Artvin Çoruh Üniversitesi İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi 80 İşçi Alacak
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 Uzman Personel Alacak
DSİ 9. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege İhracatçı Birlikleri 4 İdari Memur Alacak
Ege Üniversitesi 200 İşçi Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam