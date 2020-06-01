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MEB'den öğrencilerin sınıf geçme durumuna dair yazı

Milli Eğitim bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü öğrencilerin sınıf geçme durumuna ilişkin resmi yazıyı illere gönderdi.
 01 Haziran 2020 15:54
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MEB'den öğrencilerin sınıf geçme durumuna dair yazı

Milli Eğitim bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü öğrencilerin sınıf geçme durumuna ilişkin resmi yazıyı illere gönderdi.

Memurlar.Net
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