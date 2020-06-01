1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Varank'tan rekor fiyatla satılan Peak Games'e tebrik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga'nın Türk oyun şirketi Peak Games'i satın almasına ilişkin, "İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
 01 Haziran 2020 15:56
Yazdır
Bakan Varank'tan rekor fiyatla satılan Peak Games'e tebrik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga'nın Türk oyun şirketi Peak Games'i satın almasına ilişkin, "İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li Zynga'nın, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamasında, Zynga'dan yapılan duyuruya da yer veren Varank, "İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi açısından çok önemli bir gelişme." değerlendirmesini yaptı.

- Peak, Türkiye'nin en değerli şirketleri arasına girdi

Yapılan açıklamalara göre, anlaşma ile şirketin sadece ortaklık yapısı değişecek. Peak, faaliyetlerini, ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik gerçekleşmeden kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam edecek.

Söz konusu satın alma ile mobil oyun sektörünün devlerinden Peak, Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına girmiş oldu.

Yerli Türk oyun firması Peak 1,8 milyar dolara satıldı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
31 Mayıs 2020 18:57		 Maskeye, mesafeye 'teknolojik' takip
31 Mayıs 2020 14:53
Bandırma Füze Kulübü ve ilk Türk füzesi
31 Mayıs 2020 11:13		 Yerli silahlara dünya çapında ilgi artıyor
31 Mayıs 2020 07:10
İlk kez bir özel şirket insanlı uzay uçuşu gerçekleştirmiş oldu
31 Mayıs 2020 00:38		 Zoom'un yeni özelliği sadece ücretli üyeliği olanlara sunulacak
30 Mayıs 2020 15:33
iPhone SE 2020 Türkiye'de satışa çıktı! İşte şaşırtan fiyatı
29 Mayıs 2020 17:16		 Havelsan ürettiği yerli WhatsApp Haziran ortasında hazır olacak
28 Mayıs 2020 13:44
BTK, 3 GSM operatörüne soruşturma başlattı
28 Mayıs 2020 10:45		 Yüz tanıma sistemi artık her yerde
28 Mayıs 2020 07:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:32 - Ankara'da bıçaklanarak öldürülen gencin babası konuştu16:30 - MEB, idari personelin göreve başlamasını istedi16:24 - Millet Kütüphanesine gitmeden önce doluluğu takip edin16:22 - Mesai arkadaşları Dilek Hemşireye ağladı16:19 - Balıkesir'deki darbe girişimi davasında tutukluluğa devam kararı16:15 - E-Nabız çöktü, sabahtan bu yana hizmet veremiyor16:06 - Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi fabrika gibi çalışıyor16:04 - Kamu kurumları, kronik hastalık belgelendirmesinde, PTT'yi örnek alabilir15:59 - Sürüsü, 6 aracı, villası olanlar da 1000 liralık yardıma başvurmuş15:56 - Bakan Varank'tan rekor fiyatla satılan Peak Games'e tebrik
15:54 - MEB'den öğrencilerin sınıf geçme durumuna dair yazı15:48 - Bakanlık kütüphane ve kahvelerde alınacak virüs önlemlerini açıkladı15:40 - CHP'li Özel ve Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'nda15:34 - Hastaneler de normalleşiyor... Bakanlık yeni tedbirleri açıkladı15:31 - Yerli Türk oyun firması Peak 1,8 milyar dolara satıldı15:24 - Kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı15:17 - MEB: Özel okullar, yüz yüze telafi eğitimi yapacak15:09 - Topkapı Sarayı 3 altın kuralla yeniden açıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankalarından düşük faizli yeni kredi paketi
İkinci elde hareketlilik: Sıfır otomobil almak imkansız hale geldi
Bakanlık, kronik hastalıklar listesini güncelledi
Meclis 48 gün sonra toplanıyor! İlk madde bekçiler
Gayri resmi güvenlik soruşturması yapan işgüzar bürokratlar
PTT'den, kronik hastalıklardaki karmaşa için 3 maddelik açıklama
Dilek hemşireden acı haber: Hayatını kaybetti
Şehit Atakan Arslan'ın faili, ağzında jiletle polislere saldırmış
Emir subayını yakalayan ekip iğneyle kuyu kazmış
MEB: Özel okullar, yüz yüze telafi eğitimi yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyümesi 3
en çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz 4
özel okulların 15 ağustos'ta telafi eğitimine başlaması 1
ağzının ayarı olmamak 4
01.06.2020 kamu bankaları kredi paketleri 3
pazar gününü evde geçirmek 3
küstün mü sorusu 3
01.06.2020 spor salonlarının açılması 4
eski eşle aynı kurumda çalışmak 3
corona virüs vaka sayısı 2
SON İLANLAR
Artvin Çoruh Üniversitesi İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi 80 İşçi Alacak
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 Uzman Personel Alacak
DSİ 9. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege İhracatçı Birlikleri 4 İdari Memur Alacak
Ege Üniversitesi 200 İşçi Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam