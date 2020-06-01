1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sürüsü, 6 aracı, villası olanlar da 1000 liralık yardıma başvurmuş

Bursa'nın İnegöl Kaymakamlığı'na 1000 lira sosyal yardım desteği almak için başvuran bir kişinin, 6 adet aracının olduğu belirlendi. İlçede 15 bin 550 kişinin başvuru yaptığı sosyal destek yardımında, kriterleri karşılamayanların talebi reddedildi.
 01 Haziran 2020 15:59
Yazdır
Sürüsü, 6 aracı, villası olanlar da 1000 liralık yardıma başvurmuş

Bursa'nın İnegöl Kaymakamlığı'na 1000 lira sosyal yardım desteği almak için başvuran bir kişinin, 6 adet aracının olduğu belirlendi. İlçede 15 bin 550 kişinin başvuru yaptığı sosyal destek yardımında, kriterleri karşılamayanların talebi reddedildi.

İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı'na 15 bin 550 kişi sosyal yardım desteğinden yararlanmak için başvuruda bulundu. 1000 lira sosyal destek almak için başvuran vatandaşların, mal varlıkları da araştırıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda başvuru yapan 3 kişinin mal varlıkları şaşırttı. Ayrı ayrı 3 erkek vatandaştan birinin 161 adet büyükbaş hayvanı bulunduğu, diğerinin yılları 2012 ila 2020 arasında değişen 6 adet aracının olduğu ve birinin ise villa sahibi olduğu ortaya çıktı. 3 kişinin de sosyal destek talebi reddedildi.

'SÜRÜSÜ VAR'

Kriterlere uymayan başvurulara ilişkin açıklama yapan Kaymakam Şükrü Görücü, ''Sosyal yardım vakfımıza, yardıma ihtiyacı olmayan vatandaşların da müracaat ettiğini tespit ettik. Bunların yardım alması mümkün değil. Kriterlere uymayıp, başvuruda bulunanların bazılarının bir sürü halinde büyükbaş hayvanları var, ev bark sahibi olanlar var, 6 araç sahibi olan var'' dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Topkapı Sarayı 3 altın kuralla yeniden açıldı
01 Haziran 2020 15:09		 Gölcük, Abant ve Yedigöller'e randevuyla giriş yapılacak
01 Haziran 2020 15:00
Bu ilde salgın tekrar kontrol altına alındı
01 Haziran 2020 13:58		 Karadeniz yaylaları ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor
31 Mayıs 2020 22:42
6 bin yıllık at üstündeki insan figürlü rölyef tahrip edildi
31 Mayıs 2020 22:25		 Ilıca Şelalesi ziyaretçileriyle buluşmayı bekliyor
31 Mayıs 2020 22:20
Ege'deki turizm merkezleri 'kontrollü tatile' hazır
31 Mayıs 2020 22:16		 İstanbul'daki plajlarda hazırlıklar tamamlandı
31 Mayıs 2020 18:51
Yeşilin ve mavinin buluştuğu Keşiş Gölü hayran bırakıyor
31 Mayıs 2020 18:34		 Dalyan sazlıkları yine turistlerin gözdesi olacak
31 Mayıs 2020 18:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:32 - Ankara'da bıçaklanarak öldürülen gencin babası konuştu16:30 - MEB, idari personelin göreve başlamasını istedi16:24 - Millet Kütüphanesine gitmeden önce doluluğu takip edin16:22 - Mesai arkadaşları Dilek Hemşireye ağladı16:19 - Balıkesir'deki darbe girişimi davasında tutukluluğa devam kararı16:15 - E-Nabız çöktü, sabahtan bu yana hizmet veremiyor16:06 - Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi fabrika gibi çalışıyor16:04 - Kamu kurumları, kronik hastalık belgelendirmesinde, PTT'yi örnek alabilir15:59 - Sürüsü, 6 aracı, villası olanlar da 1000 liralık yardıma başvurmuş15:56 - Bakan Varank'tan rekor fiyatla satılan Peak Games'e tebrik
15:54 - MEB'den öğrencilerin sınıf geçme durumuna dair yazı15:48 - Bakanlık kütüphane ve kahvelerde alınacak virüs önlemlerini açıkladı15:40 - CHP'li Özel ve Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'nda15:34 - Hastaneler de normalleşiyor... Bakanlık yeni tedbirleri açıkladı15:31 - Yerli Türk oyun firması Peak 1,8 milyar dolara satıldı15:24 - Kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı15:17 - MEB: Özel okullar, yüz yüze telafi eğitimi yapacak15:09 - Topkapı Sarayı 3 altın kuralla yeniden açıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankalarından düşük faizli yeni kredi paketi
İkinci elde hareketlilik: Sıfır otomobil almak imkansız hale geldi
Bakanlık, kronik hastalıklar listesini güncelledi
Meclis 48 gün sonra toplanıyor! İlk madde bekçiler
Gayri resmi güvenlik soruşturması yapan işgüzar bürokratlar
PTT'den, kronik hastalıklardaki karmaşa için 3 maddelik açıklama
Dilek hemşireden acı haber: Hayatını kaybetti
Şehit Atakan Arslan'ın faili, ağzında jiletle polislere saldırmış
Emir subayını yakalayan ekip iğneyle kuyu kazmış
MEB: Özel okullar, yüz yüze telafi eğitimi yapacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz 4
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 2
insanımızın serbest kaldığında kurallara uymaması 4
eski eşle aynı kurumda çalışmak 3
abd'de yayılan olaylar 6
Seyahat yasağının kaldırılması 3
öğrenim kredisi 2
gökhan töre 1
nick calathes 1
Google 4
SON İLANLAR
Artvin Çoruh Üniversitesi İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi 80 İşçi Alacak
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 Uzman Personel Alacak
DSİ 9. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege İhracatçı Birlikleri 4 İdari Memur Alacak
Ege Üniversitesi 200 İşçi Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam